El riesgo de Nacional: con delanteros extranjeros no le ha ido bien

Atlético Nacional no logrado volver a demostrar su poder ofensivo y para el segundo semestre de 2019 el cuadro verdolaga decidió recurrir a otro atacante extranjero, Patricio Cucchi, quien no se sabe si jugará con Hernán Barcos o se convertirá en una variante para el también argentino, quien tuvo un semestre irregular con el equipo de Medellín.



Con base en ello, Cucchi sería el atacante extranjero número 12 que juega con la camiseta verdiblanca desde el 2000, situación que no ha resultado favorable para los antioqueños teniendo en cuenta los números, más allá de quedar como campeones en varios de estos torneos.



De los foráneos que han pasado por Nacional, el máximo goleador desde el mencionado año 200 es Sergio Galván Rey, quien marcó 53 goles con la camiseta del verdolaga, sin embargo, los demás han pasado sin pena ni gloria, poniendo una imagen fácil de olvidar y que entre Cucchi y Barcos esperan revertir.



Estos son los goleadores extranjeros que han pasado por Nacional en los últimos 19 años y este ha sido su rendimiento goleador con el promedio de rendimiento según el número de partidos:



2005

Marcelo Ramos: 1 gol en 9 partidos (0,1 por partido)



2006

Marcelo Ramos: 4 goles en 19 partidos (0,21 por partido)

Sergio Galván Rey: 19 goles en 40 partidos (0,475 por partido)



2007

Sergio Galván Rey: 20 goles en 45 partidos (0,44 por partido)



2008

Carlos Villagra: 4 goles en 18 partidos (0,22 por partido)

Sergio Galván Rey: 9 goles en 33 partidos (0,27 por partido)



2009

Ezequiel Maggiolo: 7 goles en 17 partidos (0,411 por partido)

Sergio Galván Rey: 5 goles en 28 partidos (0,18 por partido)



2010

Ezequiel Maggiolo: 10 goles en 33 partidos (0,30 por partido)

Marcos Mondaini: 4 goles en 38 partidos (0,1 por partido)



2012

Johan Fano: 0 goles en 12 partidos (0)



2015

Pablo Velázquez: 3 goles en 13 partidos (0,23 por partido)

Pablo Zeballos: 3 goles en 9 partidos (0,33 por partido)



2016

Ezequiel Rescaldani: 3 goles en 14 partidos (0,214 por partido)



2017

Oscar Franco: 1 gol en 6 partidos (0,16 por partido)



2019

Hernán Barcos: 7 goles en 20 partidos (0,35 por partido)



Como se puede ver, el rendimiento de los delanteros extranjeros es bastante pobre y realmente son muy pocos los que se han podido consolidar a un equipo que, nuevamente, tiene que retomar la senda del gol y demostrar que hay poder ofensivo.