González no se amilana por las críticas: nuevos elogios a Nacional

Deportivo Independiente Medellín sufrió una de sus derrotas más difíciles en los últimos años, cuando fue goleado a manos de Atlético Nacional, en el clásico 301 por Liga. David González analizó las fortalezas de su rival y reconoció la superioridad en este partido.



“Yo pienso que fue fruto del rival que nos desgastó en el primer tiempo y en el segundo tuvo un partido fácil. La superioridad de Nacional fue increíble, me le quito el sombrero y le mando una gran felicitación al profesor (Juan Carlos) Osorio y a sus jugadores, así es que todos los equipos deben jugar en Colombia, sin miedo. Nacional es el único equipo que sale a jugarle así a un rival de peso como Medellín”, comentó.

Además, no quiso excusarse de algún bajón de su equipo. “Eso de la parte física está en un segundo plano, dejemos de inventar con eso, todos somos jugadores de fútbol, llevamos tres meses entrenando. No creo que haya un solo equipo en Colombia que en estos momentos le compita a Nacional, pienso que no se debe hablar de un problema de actitud, que no jugamos bien, que no sé qué pasó. Nada, Nacional nos superó por mucho. Hicimos mucho cuando nos fuimos dos veces por encima del marcador, supo levantarse, no traicionó su idea, jugó sin laterales, ofensivamente y nosotros no pudimos mantener ese ritmo. No hay que buscar defectos en Medellín, démosle crédito a Nacional que jugó muy bien”.

Nacional y Medellín fueron protagonistas del clásico antioqueño. Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ / CEET

Luego de las declaraciones realizadas en zona mixta, David González habló este lunes en el programa ‘Saque Largo’ de 'Win Sports', y allí reafirmó su punto de vista elogiando a Nacional. “Hubo una emoción muy grande al salir del partido, donde me marcaron cinco goles. Yo miro el fútbol de una manera global y me mantengo en lo mismo, reconozco la superioridad de Nacional. Ellos se pararon de una manera al inicio y cambiaron cuando rodó la pelota, pasaron de la línea de cuatro a un tres, tres, tres, uno. En la cancha sufrimos mucho cuando ellos hacen esa clase de movimientos, es un movimiento trabajado y no pasó por casualidad”.

El arquero minimizó la trascendencia de lo que dijo. “No considero que sean polémicas las declaraciones, lo hacen más los periodistas por vender. Cuando los presionamos, tuvieron problemas, pero cuando uno les da la pelota, ellos realizaron intervalos para atacar los espacios. Se puede echarles la culpa a muchas personas, pero todos esos daños colaterales se generan cuando ocurren estas cosas”.

En cuanto al presente de Medellín, precisó que “seguimos siendo un equipo en construcción, no podemos dejar que este partido nos dañara la temporada, se lo dije al grupo que nos superó Nacional. No podemos perder nuestro norte, es para tener un aprendizaje. Tuvimos una mala semana y nada más”.

Además, aclaró la frase que los equipos en Colombia no deben jugar con miedo. “Miedo no se debe entender como un temor en la cancha, es la incapacidad de mantener una idea de juego clara. Independiente de que ocurra algún cambio en el marcador, es importante que esa idea continúe”.

Finalmente, se refirió a la presunta renuncia de Alexis Mendoza y el compromiso del grupo para lo que viene. “La renuncia para nosotros fue sorpresivo. El técnico (Alexis Mendoza) estuvo golpeado, hablamos y nos dimos una voz de aliento, este lunes entrenamos y seguimos adelante con este proyecto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín