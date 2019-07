¿Llegará la mano dura? Los errores de Millonarios que traen problemas

Millonarios tuvo sus dos primeras presentaciones en la Liga II-2019 y, como era de esperarse, el equipo presenta errores que no eran evidentes en el semestre pasado y que ahora deben ser una preocupación para el entrenador.



Los dos juegos fueron en condición de local, pero en ninguno el azul fue más que su rival. En la fecha uno perdió 1-2 contra Envigado y este domingo venció 1-0 a Once Caldas, pero por poco se le escapan los tres puntos.

En los dos partidos disputados, el embajador mostró dejó grandes dudas en las que deberá trabajar Jorge Luis Pinto para conseguir un equipo sólido en sus aspiraciones de pelear por el título.

Solidez defensiva: en el primer semestre, Wuilker Faríñez fue muchas veces el gran salvador de Millonarios ante las falencias de sus compañeros. Ahora, sin Matías de los Santos ni Luis Payares, los llamados a líder esa zona son otros, pero han fallado en este inicio de campeonato y ahora le corresponde a Jefferson Martínez sacar la casta bajo los tres palos, aunque él también falló en su debut. Aunque Millonarios tiene una defensa rápida con Alex Rambal y Breiner Paz, la falta de un jugador mucho más experimentado se nota.



Hay gladiadores, pero no creadores: el mediocampo del azul está llenó de hombres para batallar. Duque, Carrillo, Jaramillo y Silva están hechos para pelear el esférico, pero tiene poca efectividad para darle una solución ofensiva al equipo por el centro del campo.

Falta de definición: Pinto confía en que aparezcan los goles de Fabián González Lasso, pero eso aún no sucede. La oportunidad también estuvo para Cristian Arango, pero sus remates siempre fueron muy débiles. El poderío ofensivo del azul se basa en sus extremos, Juan David Pérez y Hansel Zapata, aunque a veces también fallan en el último pase.



Los cambios no funcionan: Elíser Quiñones, Omar Bertel, Carlos López, ‘Chicho’ Arango, César Carrillo, Stiven Vega fueron los jugadores que mandó al campo Pinto en los dos partidos para buscar soluciones, pero ninguno de ellos pudo marcar la diferencia en el campo y terminaron siendo en vano.

No aprovechar los momentos: contra Envigado, Millonarios jugó 37 minutos con un jugador más en el campo, pero no marcó ni un solo gol. Frente a Once Caldas, el embajador tuvo un primer tiempo muy superior al de su rival, pero fallaron en definición y solo se fueron con un gol, en el que fueron contundentes ante el error del rival.