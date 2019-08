La 'escuela' de Pékerman no sirvió: los errores de los entrenadores

El fútbol colombiano ya dejó tres víctimas en estas cinco primeras fechas que se jugaron de la Liga II-2019. Dos de estos, son técnicos que no tenían experiencia y llegaron a sumar como nuevos entrenadores a Santa Fe y Cúcuta: Patricio Camps y Pablo Garabello, respectivamente.



Sin embargo, los argentinos solamente llegaron a la fecha 5 y no pudieron seguir al mando de los dos equipos, que no tienen buenos resultados.

Las fallas:

1. La falta de experiencia. Es claro que para adquirir experiencia, hay que probar y debutar en estos aspectos. Sin embargo, Cúcuta pelea descenso y Santa Fe está en una crisis ya varios meses. Los dos entrenadores fueron muy ambiciosos y no empezaron desde abajo para afianzarse en un proceso, pues aceptaron irresponsablemente 'la papa caliente' de los clubes.



2. Se 'casaron' con varios futbolistas que no mostraron nivel. Principalmente, en la zona de ataque hubo varios jugadores que no mostraban buen juego y no eran determinantes, pero inexplicablemente seguían siendo titulares. En Santa Fe, principalmente estaba el tema de Maicol Balanta, mientras que en Cúcuta se tenía a Carmelo Valencia.



3. No se mostró idea de juego ni trabajo. Ni en Cúcuta ni en Santa Fe, el equipo logró mostrar una ideología o proceso que se trabajó durante la semana o mes. Garabello le ganó a Camps por 1-0 cuando se enfrentaron, pero ninguno deslumbró.



4. Se notó la falta de conocimiento del fútbol colombiano. Los entrenadores argentinos no lograron engancharse con la Liga del país apesar de haber estado en los procesos de José Pékerman con la Selección Colombia.



5. La polémica personalidad. Por un lado, Patricio Camps no decidió salir a la rueda de prensa luego de ser goleado. Garabello, por su parte, se menciona que tuvo problemas en el camerino con varios futbolistas y que el ambiente era hostil, por lo que que sería una de las principales razones de su salida.