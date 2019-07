Cali, urgido de triunfos para volver a motivar a sus hinchas y socios

Más presión que la actual no pueden haber recibido los actuales miembros del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. En medio de la salida de un ídolo del último año y medio como el arquero Camilo Vargas, un apretón financiero que -según el presidente Juan Fernando Mejía- no permite la contratación de grandes figuras, y, al contrario, tener que echar mano de la cantera, los socios e hinchas no quieren saber de nada distinto que llegar a la final de la Liga Águila II-2019.



Muchos incluso han pasado la línea del respeto y los señalamientos han ido hasta la parte personal. No hay duda que entre ellos se siente un gran inconformismo por la conformación del actual plantel, al que solo llegó el joven lateral antioqueño Mateo Puerta, procedente del Cortuluá. De resto, son los mismos jugadores que arribaron en el primer semestre, algunos de ellos con actuaciones individuales que todavía no convencen.



Así las cosas, este ambiente pesado solo podrá superarse con la llegada a la final y ganando el título. La campaña que hizo el Pasto recientemente, con menos nómina, hace que los seguidores verdiblancos lo pongan como referencia y reclamen algo similar, pero son obligaciones distintas.



El comienzo del cuadrangular B del primer semestre alcanzó a sembrar una gran ilusión, con fútbol vistoso, goles y varias oportunidades desperdiciadas, pero se falló en condición de local y eso pasó factura para darle vía al Junior a que levantara su segundo título consecutivo en un año. Lucas Pusineri debió haber hecho un diagnóstico claro y sabe que falencias tendrá que superar para lograr mejores resultados en esta ocasión.



La partida de Vargas le abre la titularidad a Pablo Mina, aunque no podrá estar en los primeros partidos de Liga y en su puesto irá Johan Wallens, a quien le tocó aparecer en los dos últimos partidos del cuadrangular B con buen suceso.



Otro sector que deberá consolidarse es la defensa. Juan Camilo Angulo, aparte de brindar seguridad, tiene una misión pendiente: desequilibrar en el tiro libre, ya que hasta ahora no a marcado un solo gol en ese ítem. Se espera que se acaben de sincronizar el argentino Francisco Delorenzi y Danny Rosero como pareja de centrales y Darwin Andrade sea el lateral izquierdo que ofrezca plenas garantías.



Si hay una zona que convoca a esperar buenas ejecutorias es la medular, en la que se mantienen hombres como Andrés Balanta, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Kevin Velasco y Carlos Rodríguez, pero se pide que ahora sí entre con trascendencia Agustín Palavecino. Arriba también es alentadora la continuidad del goleador Juan Ignacio Dinenno, quien junto a Féiver Mercado podría consolidar una poderosa llave.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces