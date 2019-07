Nacional y su pretemporada: prueban 31 jugadores en 260 minutos

Tras dos semanas de trabajo, Atlético Nacional disputó cuatro partidos amistosos entre el pasado sábado 29 de junio y este martes 2 de julio, frente a Envigado Fútbol Club y Deportivo La Guaira de Venezuela. Más allá de los resultados, con dos victorias y dos empates, Juan Carlos Osorio tuvo la oportunidad de observar 31 jugadores en 260 minutos de fútbol.



A continuación repasaremos las nóminas de cada encuentro, la formación y los cambios que hizo el conjunto ‘verdolaga’ durante estos encuentros disputados en la sede deportiva de Guarne, a puerta cerrada.

Contra Envigado, el pasado sábado, los encuentros fueron de 60 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 30 minutos y solo se podían realizar tres cambios. En el primer juego, Nacional alineó con: José Cuadrado; Hadier Borja, Cristian Moya, Alexis Henríquez, Stiwar Mena; Andrés Perea, Brayan Rovira, Alberto Costa; Jarlan Barrera, Brandon Caicedo, Jean Luca Rivera, el dibujo táctico fue 4-3-3. Los cambios realizados por el técnico Osorio fueron: ingresó Neyder Moreno por Brandon Caicedo, mientras que Sebastián Yabur lo hizo por Hadier Borja y Yerson Candelo entró en lugar de Andrés Perea. Todos realizados en el segundo tiempo. Ese juego terminó con empate sin goles.

A segunda hora, Nacional derrotó 1-0 a Envigado con gol de Hernán Barcos en jugada colectiva. Los ‘verdes’ jugaron con: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Cristian Blanco; Yílmar Velázquez, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini, Juan P. Ramírez; Yerson Candelo, Hernán Barcos. Con un módulo 4-2-2-2. Vladimir Hernández ingresó por Yerson Candelo, Neyder Moreno por Pablo Ceppelini y Andrés Perea por Sebastián Gómez.

Este martes disputaron dos partidos de 70 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 35 minutos contra Deportivo La Guaira y solamente se podían hacer tres cambios. En el primero, Nacional jugó con: José Fernando Cuadrado; Sebastián Yabur, Brayan Córdoba, Alexis Henríquez, Juan David Cabal; Yilmar Velázquez, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini, Neyder Moreno, Yerson Candelo, Patricio Cucchi. Con una formación 4-3-3. En cuanto a los cambios, Ewil Murillo entró por Yilmar Velásquez, Jean Luca Rivera por Yerson Candelo y Brandon Caicedo por Patricio Cucchi. Nacional ganó 1-0 con gol del uruguayo Pablo Ceppelini.

En el cuarto y último partido, Nacional jugó con Kevin Mier; Daniel Muñoz, Cristian Moya, Stiwar Mena, Cristian Blanco; Andrés Perea, Alberto 'Tino' Costa, Juan P. Ramírez; Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Hernán Barcos. Nuevamente empleando un módulo 4-3-3. Los cambios empleados por Juan Carlos Osorio fueron: David Agudelo por Kevin Mier, Yerson Mosquera por Cristian Blanco, Ewil Murillo por Andrés Perea y Jean Luca Rivera por Vladimir Hernández. En este último partido, Nacional igualó 1-1 con el equipo venezolano, el gol ‘verdolaga’ fue de Daniel Muñoz.

#PretemporadaVerdolaga 🇳🇬 | ¡Acá el gol de Daniel Muñoz después de un tiro de esquina de ‘Tino’ Costa! Empate 1-1 en el segundo partido amistoso. ⚽️ pic.twitter.com/jCRByFi8lf — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 2 de julio de 2019

Christian Mafla y Hayen Palacios continúan realizando trabajos diferenciados y no estuvieron en ninguno de los cuatro partidos. Este martes Nicolás Hernández, Daniel Bocanegra y Brayan Rovira, realizaron trabajos diferenciados en el Centro de Alto Rendimiento.



En cuanto a caras nuevas, Neyder Moreno estuvo en tres de los cuatro amistosos, Daniel Muñoz disputó dos partidos amistosos y marcó gol, Alberto ‘Tino’ Costa actuó en dos partidos, Jarlan Barrera disputó dos partidos, mientras que Patricio Cucchi jugó 50 minutos este martes.



De nuevos juveniles, Juan David Cabal, lateral izquierdo de la categoría 2001, fue tenido en cuenta por el profesor Osorio en un encuentro. El arquero David Agudelo disputó algunos minutos. Por su parte, Ewill Murillo, jugador de la categoría sub 20 de Nacional, delantero y quien ganó el concurso Nike Most Wanted Colombia del 2016, entró en dos partidos, Yerson Mosquera, central izquierdo también actuó algunos minutos.



Los ‘verdolagas’ continuarán los trabajos de pretemporada esta semana y el sábado tendrán su último duelo de pretemporada, en el Atanasio contra Lanús de Argentina.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín