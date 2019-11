La temible fecha 6: los líderes de grupo que se quedaron sin final

Este martes se definirá el primer finalista de la Liga II-2019, cuando se enfrenten Tolima y Junior en Ibagué. El cuadro barranquillero tiene la ventaja y espera hacerla valer consiguiendo al menos un empate que lo mantendría primero. El ‘tiburón’ no quiere que se repita lo que le pasó en la Liga II-2003 y en la Liga II-2005, en las que llegó a la última fecha de cuadrangulares como líder de su grupo, pero en la última fecha fue superado y se quedó sin final.

En las cuatro finales que jugó el Junior en torneos cortos, tras disputar una fase de cuadrangulares, siempre llegó como líder de su grupo a la última jornada.



Por su parte, el América de Cali, que llega como líder del B, nunca se cayó y siempre que llegó a esta altura del cuadrangular como líder aseguró su cupo en la final.



En ocho ocasiones ha sucedido que el líder de grupo perdió la posibilidad de clasificar a la final en la fecha 6 y Millonarios ha sido el más damnificado pues eso le ocurrió en tres campeonatos: en la Liga II-2003 cuando fue superado por el segundo que era el Cali; en la Liga I-2007, cuando lo sorprendió el Huila que pasó a su primera final; la más reciente, en la Liga I-2019, cuando perdió con el América en Bogotá en la fecha 6 y lo superó el Pasto, que venció al Unión.



También le ocurrió al Pasto en la Liga I-2004 en la que era líder en la fecha 6 con 10 puntos, tres más que el Nacional, pero perdió con Junior y el ‘verdolaga’ venció al América con lo que superó por el punto invisible.



El Tolima lo sufrió en la Liga I-2009 en la que llegó como primero de grupo en la fecha 6 con ocho puntos, pero perdió con La Equidad y el Once Caldas lo pasó con su triunfo sobre el Chicó.



El Independiente Santa Fe no se escapó de este doloroso episodio: en la Liga II-2010 llegó como líder con 10 puntos, dos más que el Tolima, al que enfrentó en la última fecha en Bogotá. Un gol de Wílder Medina, en el minuto 89 les quitó la posibilidad de jugar la final, derecho que se ganó el cuadro vinotinto.



El hecho más curioso ocurrió en esa Liga II-2003 en la que los dos líderes de grupo se quedaron sin final en la última jornada: En el A, Millonarios llegó con 10 puntos, uno más que el Cali, pero en la última fecha perdió 2-1 con el Unión y el Cali le ganó al Pasto. En el B, el Junior era líder con 10 puntos; Nacional, segundo con 9 y Tolima, tercero con 7. El cuadro vinotinto le ganó a Nacional 2-0 y aprovechó la derrota del Junior en su visita al Medellín para saltar del tercer lugar y meterse en la final.



A continuación presentamos torneo a torneo cómo llegaron los líderes a la última fecha y si al final ratificaron esa condición para meterse en la disputa por el título.



2002-I

Grupo A: Nacional 13, Cali 8

Grupo B: América 9, Envigado 8, Santa Fe 8



La final fue Nacional vs. América



2002-II

Grupo A: Medellín 11, Cali 10

Grupo B: Pasto 11, América, 7, Unión Magdalena 7



La final fue: Medellín vs. Pasto



2003-I

Grupo A: Once Caldas 11, Cali 8

Grupo B: Junior 12, Centauros



La final fue: Once Caldas vs. Junior



2003-II

Grupo A: Millonarios 10, Cali 9

Grupo B: Junior 10, Nacional 9, Tolima 7



La final fue: Cali vs. Tolima





2004-I

Grupo A: Pasto 10, Nacional 7, América 7

Grupo B: Medellín 9, Boyacá Chicó 7, Cali 7



La final fue: Nacional vs. Medellín





2004-II

Grupo A: Nacional 8, América 7

Grupo B: Junior 9, Cali 7



La final fue Nacional vs. Junior





2005-I

Grupo A: Nacional 11, Tolima 10

Grupo B: Santa Fe 12, Envigado 10



La final fue Nacional vs. Santa Fe





2005-II

Grupo A: Junior 9, Cali 8

Grupo B: Real Cartagena 9, Medellín 7, Santa Fe 7, Pereira 6



La final fue Cali vs. Real Cartagena





2006-I

Grupo A: Cali 11, Once Caldas 7

Grupo B: Pasto 10, Cúcuta 7



La final fue: Cali vs. Pasto





2006-II

Grupo A: Tolima 9, Nacional 7, Pasto 7

Grupo B: Cúcuta 9, Millonarios 9, Medellín 6, Huila 6



La final fue: Tolima vs. Cúcuta





2007-I

Grupo A: Nacional 10, Cali10

Grupo B: Millonarios 9, Cúcuta 8, Huila 8



La final fue: Nacional vs. Huila





2007-II

Grupo A: Nacional 11, América 10

Grupo B: La Equidad 12, Pasto 8



La final fue Nacional vs. La Equidad





2008-I

Grupo A: América 13, Envigado 8

Grupo B: Boyacá Chicó 10, Medellín 9



La final fue América vs. Boyacá Chicó





2008-II

Grupo A: Medellín 11, Tolima 7

Grupo B: América 11, Junior 7



La final fue: Medellín vs. América





2009-I

Grupo A: Tolima 8, Once Caldas 7, La Equidad 6, Boyacá Chicó 5

Grupo B: Junior 8, Cali 8, Cúcuta 5, Envigado 5



La final fue: Once Caldas vs. Junior





2009-II

Grupo A: Medellín 13, Junior 8

Grupo B: Huila 8, Nacional 7, Santa Fe 7, Tolima 5

La final fue Medellín vs. Huila



2010-II

Grupo A: Santa Fe 10, Tolima 8

Grupo B: Once Caldas 13, Cúcuta 6

La final fue: Tolima vs. Once Caldas



2012-I

Grupo A: Pasto 11, Cali 8

Grupo B: Santa Fe 13, Boyacá Chicó 6

La final fue: Pasto vs. Santa Fe



2012-II

Grupo A: Millonarios 10, Pasto 9, Junior 7

Grupo B: Medellín 8, Águilas Itagüí 7, Nacional 7, La Equidad 6

La final fue: Millonarios vs. Medellín



2013-I

Grupo A: Santa Fe 10, Millonarios 7

Grupo B: Tolima 8, Nacional 7, Pasto 7, Águilas Itagüí 6

La final fue: Santa Fe vs. Nacional





2013-II

Grupo A: Nacional 13, Junior 7

Grupo B: Cali 15, Once Caldas 6

La final fue Nacional vs. Cali





2014-II

Grupo A: Santa Fe 8, Huila 8, Nacional 6, Once Caldas 6

Grupo B: Medellín 11, Cali 8

La final fue: Santa Fe vs. Medellín



2019-I

Grupo A: Millonarios 11, Pasto 10

Grupo B: Junior 9, Tolima 9

La final fue: Pasto vs. Junior