La mejor racha de su vida: Maicol Balanta está intratable con Santa Fe

Llegó para reforzar al Independiente Santa Fe proveniente del Tolima, con el que solo anotó dos goles en 12 partidos en el primer semestre de este año. Hoy es uno de los protagonistas principales de la gran campaña que realiza el cuadro ‘cardenal’.

Hasta la fecha 9 de la Liga II- 2019 no había podido celebrar ni un solo gol. Pero a partir de la jornada 10, cuando le anotó el gol del triunfo 1-0 sobre Millonarios, el delantero de 29 años entró en una dinámica positiva anotando goles vitales que han sido claves para que el equipo de Harold Rivera haya podido mantenerse invicto durante 13 jornadas.



Balanta anotó siete goles en seis de esos 13 juegos, pues hizo un doblete en el clásico. No fue convocado por una molestia física en el partido contra Nacional, de la fecha 20, por lo que lleva tres goles de forma consecutiva en su cuenta: dos contra Millonarios y uno contra el América.



De los 7 goles anotados, tres fueron de local y cuatro como visitante; tres en los primeros tiempos y cuatro en las segundas partes. Además, lleva cuatro asistencias.



Estos fueron los rivales que sufrieron ante la contundencia de Balanta:

1. 7 de septiembre: gol a Millonarios para la victoria 1-0

2. 14 de septiembre: gol al Once Caldas, en Manizales para la victoria 0-1

3. 28 de septiembre: gol a Jaguares, en Montería, fue el 0-2 en la victoria 0-3, en la fecha 13.

4. 3 de octubre: gol al Bucaramanga en la victoria 2-0 en Bogotá. Fue el segundo gol 'cardenal'.

​5 y 6. 23 de octubre: dos goles a Millonarios en la goleada 2-4 de la fecha 19. Fueron los dos primeros goles rojos.

7. 9 de noviembre: un gol en el triunfo 2-1 al América en Bogotá, en la primera fecha de los cuadrangulares.

​

La mejor racha



Balanta no había sido hasta ahora un goleador como lo ha venido mostrando con el Santa Fe. Su primer gran equipo fue el Junior, en el que jugó dos temporadas y media, pero sin mucha continuidad: fueron 39 partidos y un solo gol.



Para la comparación basta mirar las últimas campañas de Balanta con Tolima, Alianza Petrolera y Bucaramanga:



En el primer semestre de este año estuvo con el Tolima, con el que solo anotó dos goles en 12 partidos. No tuvo continuidad en el equipo de Gamero.



En el 2018 jugó con Alianza Petrolera 28 partidos y anotó cinco goles. En el 2017 fueron 3 goles en 22 partidos con la camiseta del Cortuluá.



Entre 2015 y 2016 jugó con el Bucaramanga: tuvo 58 partidos y anotó ocho goles.