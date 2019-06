Los objetivos que tiene Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio arranca su segunda etapa en Atlético Nacional con varios objetivos en el horizonte, el principal es superar lo conseguido entre 2012 al 2015, donde consiguió seis títulos. Analizando el presente en el equipo ‘verdolaga’, el DT confía en tener un equipo competitivo, que sea protagonista tanto en los torneos locales como internacionales.

1. Un equipo consolidado y un estilo de juego definido



Una de las claves que tuvo Juan Carlos Osorio en su primera etapa con Nacional, fue que más allá de sus famosas rotaciones, el técnico tenía una idea de juego clara para afrontar los partidos, el esquema no salía del 4-3-2-1 o del 4-3-3 y es algo que quiere retomar. “Queremos un equipo que imponga condiciones, entienda nuestra idea de juego de salir desde atrás. Puede traer riesgos, pero que no tengan miedo de hacerlo. Queremos un estilo de juego definido”, remarcó Osorio, quien inicialmente, buscará tener un estilo diferente para afrontar los partidos como local y otro para los de visita y poco a poco imprimirle su sello. Sabe que no será fácil, pero se puso como meta al final del año, poderlo conseguir.



2. Jugadores maduros y con una gran fortaleza mental



Los retos de hoy en día, demandan jugadores maduros (siendo excluyente su edad), Osorio no se encasilla en eso, busca el esfuerzo físico y mental, quiere que sus dirigidos sepan y aprecien lo que es jugar en Nacional, tengan una vida familiar estable y con compromisos. En sus primeras evaluaciones, destacó que hay 8 jugadores solteros y espera que puedan “resolver esa situación”, buscando que esos lazos familiares sirvan para que el jugador trascienda y sepa afrontar los retos profesionales de la mejor manera.



3. Superar la coyuntura que vive el equipo



Las eliminaciones, la difícil situación financiera y el rumbo incierto que vive Nacional, Osorio buscará cambiarlo con una idea clara de trabajo, intensificando el ritmo, que el equipo sea atlético, muy fuerte y competitivo. No solo dentro de la cancha, en las prácticas, el DT espera que sus dirigidos le dediquen, por lo menos, cuatro horas al día a su profesión. “A los juveniles les diré que entrenen muy bien y aprovechen la oportunidad que tendrán, será muy duro, porque tienen que impresionarnos. Tenemos unas directrices que se las haremos saber a todos, dependerá de cada uno qué le puede aportar al equipo”, precisó Osorio.



4. La presión, como el medio para lograr un fin



“Cuando hablamos de presión, se debe tener en cuenta de tres cosas: las altas expectativas, que todos las tenemos, el escrutinio público, que es imposible evitar y pensar en las consecuencias de lograr o no resultados. Entiendo la presión que hay en Nacional, la que tengo es muy grande y esa es la pondré a mis jugadores”, acotó Osorio cuando sabe el prestigio que se juega regresando a un club donde tiene una aceptación unánime y que los fracasos no serán aceptados por más brillo que logró en su primer ciclo. Esa misma presión es la que quiere que sea el combustible para hallar la excelencia.



5. Ganar, pero no a cualquier costo



Juan Carlos Osorio confirmó en Nacional que es un técnico ganador, exigente, pero que la gloria no la busca conseguirla de cualquier manera. Mediante un estilo propio de juego, ideas que ha ido adaptando e incluso, módulos de trabajo y entrenamiento que ha venido aprendido en sus últimos cursos, quiere que este equipo logre ser competitivo, fuerte y que gane sometiendo a sus rivales, demostrando un buen nivel de juego y retornando ese brillo que el equipo perdió en algún momento y en el que buscan con el risaraldense que pueda retornar de la mejor manera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín