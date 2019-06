Deportivo Pasto y los puntos que debe mejorar si quiere ser campeón 

Deportivo Pasto cayó 1-0 en el partido de ida de la final de la Liga I-2019 contra Junior de Barranquilla. El equipo dirigido por Alexis García no tuvo un buen partido, sus estadísticas demostraron que no tuvieron incidencia en el juego y también están un gol abajo en el marcador.

El equipo nariñense no lució sus grandes virtudes a lo largo del torneo, el partido contra Junior tuvo una clara superioridad del Junior que no se vio reflejada en el marcador.



El primer aspecto en contra para el Deportivo Pasto fue la posesión del balón, Junior tuvo un 60% el balón en el partido, lo que hizo que los nariñenses sintieran el desgaste al tener la necesidad de ir a recuperar la pelota en los sectores del campo. Esto llevó a que varios jugadores terminaran con calambres.



La presencia en ataque fue casi nula, Sebastián Viera no tuvo trabajo, Pasto remató en seis ocasiones, sin embargo, todos los tiros fueron lejanos y no exigieron en ninguna ocasión al arquero uruguayo. Por este motivo, los volcánicos deben desplegar todas sus variantes en el juego de vuelta en Bogotá.



Deportivo Pasto dio ventajas en defensa, aspecto que es una fortaleza del equipo. En el gol de Fabián Sambueza no se tuvo la referencia de los rebotes en el borde de área y en esta situación llegó el gol en contra.



Por otro lado, la falta de variantes en ataque quedó evidenciada con un equipo que no tuvo acciones importantes para preocupar al Junior. Además, Alexis García planteó un partido muy retrasado, en el que esperó a que el cuadro tiburón proponga su juego.



Los nariñenses deben replantear su juego, el resultado es posible y también la motivación que genera estar en una final debe ser el factor desequilibrante en el encuentro de vuelta.