Pinto: más amado que odiado entre los lectores de FUTBOLRED

Luego de la eliminación de Millonarios de la Liga, FUTBOLRED consultó a sus lectores para conocer su opinión sobre la campaña que realizó Jorge Luis Pinto en esta temporada con el embajador.



Más de dos mil personas participaron en esta encuesta sobre el entrenador santanderano al cierre de este viernes. A la pregunta ¿Cumplió Jorge Luis Pinto en su primer semestre con Millonarios? El 75% (1768 personas) creen que sí lo hizo mientras que 547 eligieron que no.



Sin embargo, en el cierre de la temporada, el técnico también se refirió a algunos aspectos diferentes al rendimiento de su equipo. Les preguntamos a los lectores si ¿cree que Pinto se metió en polémicas innecesarias? Y el 51% (1.110 personas) eligió que “sí, debía solamente pensar en lo futbolístico” mientras que el 45% (987 personas) eligió que “no, él tenía que defender a Millonarios”. El restante eligió no sabe/no responde.



Aunque Millonarios no llegó a la final, para los lectores de este portal algunas de las equivocaciones fueron los cambios (432 personas) o cómo plantear los partidos (265), aunque la mayoría (833) señalan que ”él lo hizo bien, pero los jugadores fallaron”, o que la lesiones lo afectaron (604).



Es por eso que a Pinto hay 958 personas que no le critican nada, mientras que a 797 no les parece correcto cómo jugó Millonarios en los cuadrangulares.



A pesar de todo, 1828 personas confían y quieren que el técnico siga al frente del equipo. Aunque 293 les gustaría que él saliera del club.