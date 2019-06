Los retos de Alexandre Guimaraes para construir un América competitivo

Son muchas las expectativas que tienen directivos e hinchas en el brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes como nuevo técnico del América de Cali. Los resultados recientes no han sido positivos y la exigencia es cada vez más grande, convirtiéndose en una presión que ha hecho desfilar por el club a seis entrenadores en los últimos dos años.



Si bien es algo ambicioso y las épocas son distintas, lo primero que debe hacer el timonel es recuperar el protagonismo que tuvo en el campeonato local hace varios años. La última vez que los escarlatas salieron campeones fue en diciembre de 2008, con Diego Umaña en el banco. Es decir, han pasado 11 torneos sin que puedan celebrar. No obstante, la parte presupuestal se atraviesa a la hora de pensar en grandes refuerzos.

Aunque Guimaraes no conoce el balompié colombiano, este mediodía en presentación ante los periodistas reconoció que ha mantenido contacto frecuente como entrenadores criollos como Francisco Maturana, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y especialmente, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, con quien tiene una buena amistad desde Costa Rica. Asimismo, sus colabores de cuerpo técnico han observado varios videos y empleados de la institución también le han brindado información.



Está claro que al nuevo adiestrador de los ‘diablos’ le gustan las transiciones rápida de defensa a ataque y viceversa, y que va a echar mano de los juveniles que mejor estén en el momento para acercarlos a la plantilla profesional.



También que su dibujo táctico es flexible, teniendo línea de tres, cuatro y hasta cinco volantes, dependiendo de los jugadores con que cuente, pero siempre con efectividad en la parte ofensiva



De igual forma, se verá un América combativo y dinámico o, como él mismo lo describe, con “jugadores valientes para que se pueda jugar a lo que sea y modificar el esquema cuando se requiera”.



Aunque ya se confirmó la desvinculación de Hayder Borja, Jonathan Pérez, Daniel Buitrago y Misael Riascos, por las características de los jugadores que actualmente están en la plantilla, previo visto bueno de Guimaraes y el estrecho presupuesto que maneja el club, puede pensarse que América mantendrá la constante salida de sus laterales, pero debe agregarles precisión en ataque. Se busca un lateral derecho, un central, un volante creativo y mínimo dos atacantes, que vengan a aportar para el logro del objetivo de estar en la final, para mejorar lo hecho en el semestre pasado.



De Edwin Velasco, la única incorporación hasta el momento, Guimaraes dijo que le “encanta”, mientras que la continuidad de Héctor Quiñones está en duda, no por su juego sino por las constantes lesiones que lo han alejado de la titular cuando mejor ha estado.



Por el otro costado está el juvenil Daniel Quiñones, pero se está analizando si se queda Santiago Roa o en su defecto, viene otro jugador para la posición, con buena disposición de ataque. Los centrales Juan Pablo Segovia, Marlon Torres y Pedro Franco van a continuar.



Para el arco es prácticamente un hecho el regreso del arquero brasileño Neto Volpi, el menor vencido de la Liga Águila I-2019, pero a quien no se le tuvo paciencia y por algunos errores individuales fue prestado al Pasto, disputando la final. A Carlos Bejarano se le buscaría equipo.



En la contención del mediocampo están fijos Carlos José Sierra y Luis Alejandro Paz, la dupla que terminó la Liga con la victoria 1-2 sobre Millonarios en El Campín. Julián Guevara se quedará, mientras que Yesus Cabrera necesitará un compañero en creación, después que se confirmara la salida de Daniel Buitrago y la continuidad de Cristian ‘Jopito’ Álvarez está también en duda.



Existe la posibilidad de que venga el creativo argentino Matías Pisano, del registro del Aldosivi, negociación que tuvo un altibajo por el alto costo que exige su empresario.



Se debe conseguir un extremo izquierdo de buen nivel, ya que Misael Riascos no cumplió las expectativas. Por la derecha, le darán la oportunidad a Johnnier Viveros para que se reivindique.



De igual forma, es urgente la vinculación de dos delanteros que acompañen a Jeison Medina, luego de la ida de Fernando Aristeguieta al Morelia de México.



Guimaraes tendrá en menos de 15 días su primera prueba de fuego en un cuadrangular internacional en Florida (Estados Unidos) frente a Pachuca, Peñarol y Millonarios. Allí se espera que su idea de juego dè las primeras luces sobre el futuro inmediato.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces