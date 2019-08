Más que un juego: los retos de la cuarta fecha de la Liga II-2019

Desde este sábado se jugará la cuarta fecha de la Liga II-2019, una jornada a la que los equipos llegan con diferentes necesidades. Algunos llegan invictos y buscarán mantenerse en esa condición, aunque otros necesitan de triunfos para convencer a los aficionados tras un inicio de campeonato bastante turbulento.



Así es como se jugará la fecha y los retos que tienen los equipos del campeonato para este partido por la cuarta fecha de la Liga.

Sábado 3 de agosto



Unión Magdalena vs. Medellín (4:00 p.m.): el conjunto de Santa Marta no puede dar más gabela en este torneo y necesita un triunfo imperioso para volver a tomar un respiro en sus aspiraciones por no descender.



Cali vs. La Equidad (5:00 p.m.): el conjunto azucarero le apuesta a seguir en la punta de la Liga contra un conjunto asegurador que perdió en su primera presentación de visitante.



Cúcuta vs. Once Caldas (6:00 p.m.): el rojinegro ganó 1-0 en su primer partido de local y este será su segundo partido en esta condición, mientras que el blanco blanco ha mostrado buen juego este semestre, aunque perdió las dos primeras fechas.



Millonarios vs. Jaguares (8:00 p.m.): el azul necesita mostrar buen juego en casa porque dos primeras actuaciones no fueron las ideales. Los felinos perdieron en su primer partido fuera de casa.

Domingo 4 de agosto



Pasto vs. Bucaramanga (1:45 p.m.): ninguno de los dos equipos ha ganado en este segundo semestre y un triunfo se hace imperioso.



Alianza Petrolera vs. Envigado (3:45 p.m.): Envigado ha tenido un inicio sorprendente y hasta el momento no ha perdido, pero se deberá someter al calor de Barrancabermeja para mantener ese buen ritmo, aunque los petroleros empataron en su primer juego de local.



Junior vs. América (5:00 p.m.): es el clásico de la jornada y tendrá dos equipos que parecen haberse armado muy bien para este segundo semestre. Los rojiblancos ganaron en su único partido de local y ahora repiten en casa, mientras que el escarlata va por un nuevo triunfo de local.



Patriotas vs. Rionegro (5:45 p.m.): los lanceros ganaron en su único juego de local y los antioqueños consiguieron de visitante su mejor resultado del semestre, un empate. ¿Qué equipo repetirá el marcador?



Tolima vs. Santa Fe (7:45 p.m.): el inició del pijao de local empezó con derrota y debe cambiar la historia contra un cuadro rojo que aún no gana en este torneo. Si Camps no gana, su puesto en el banquillo empieza a peligrar.

Martes 6 de agosto



Nacional vs. Huila (7:45 p.m.): tienen los mismos números en el torneo: una victoria y dos empates. La responsabilidad es para el verde, que empieza su camino de dos meses sin Osorio.