Todo o nada: estos son los retos de la fecha 16 de la Liga II-2019

La fecha 16 de la Liga II-2019, servirá para empezar a diagramar los ocho clasificados y el panorama para los equipos que pelean por el descenso. Para esta fecha Alianza Petrolara llega como líder y busca mantenerse, pero es perseguido por Atlético Nacional y Millonarios, equipos que deben ganar para despejar las dudas de sus hinchadas.



Por otra parte, la lucha por entrar a los ocho primeros sigue siendo apasionante. Santa Fe logró entrar después de una racha de siete partidos consecutivos ganando, América se mantuvo octavo a pesar de su dura derrota contra Deportivo Cali y equipos como Rionegro, Deportes Tolima y Once Caldas se encuentran al acecho para encontrar un cupo a la siguiente ronda del campeonato.







Martes 8 de octubre

​

Envigado vs. Jaguares (7:30 p.m.): el equipo antioqueño recibe a un rival directo en la lucha por mantener la categoría. Este partido será determinante para dos equipos que buscan despegarse de los últimos lugares ocupado por Atlético Huila y Unión Magadalena. Para estos equipos no hay más oportunidades, y un empate terminará siendo letal para ambos equipos.

Miércoles 9 de octubre



Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto (4:00 p.m.): los petroleros quieren mantenerse en la cima del campeonato y asegurar su clasificación, sin embargo, también busca volver al triunfo pues hace tres partidos no logra una victoria. Por parte de los volcánicos, buscan pasar el agrio sabor que les dejó un empate sin goles contra Tolima como local, que evitó que se acercara a los ocho primeros.

Deportes Tolima vs. Millonarios (5:00 p.m.): los pijaos quieren acercarse al grupo de los ocho clasificados, pues perdió una gran chance en la jornada anterior cuando empató con pasto, y ahora de local quiere aprovechar el mal momento de Millonarios. En el lado embajador, el reto es ganar para acercarse a una clasificación prematura, no obstante, demostrar buen juego y, sobre todo, seguridad defensiva es el mayor objetivo de los jugadores azules y el técnico Jorge Luis Pinto.

América de Cali vs. Unión Magdalena (6:00 p.m.): los escarlatas suman cinco partidos sin sumar una victoria, y la derrota en el clásico vallecaucano ya hace pensar en una crisis importante, que podría alejarlo de los ocho primeros. El reto para los rojos es ganar a como de lugar, pero sumar de a tres es importante. Ahora, el ciclón bananero busca una difícil victoria para salir de la zona de descenso y soñar con permanecer en la primera categoría.

Santa Fe vs. Atlético Huila (8:00 p.m.): los cardenales quieren extender su racha positiva contra los hulienses, pues de sumar la octava victoria en línea podría acercarse a los líderes del campeonato, además, ya piensa en asegurar su clasificación. En el equipo de Neiva las cuentas son claras, vencer en Bogotá para salir de la última posición de la tabla de descenso y no caer a la segunda categoría.

Junior vs. Deportivo Cali (8:00 p.m.): los tiburones vienen de una importante victoria contra Nacional en el Atanasio Girardot, y busca extender su buen juego para ganar tres puntos que lo acerquen a la punta del campeonato. El reto para los azucareros será mantener la regularidad y el buen ritmo que encontraron en el clásico vallecaucano, para conseguir un resultado que los acerque a la clasificación.

Jueves 10 de octubre



Once Caldas vs. Bucaramanga (4:00 p.m.): el equipo de Manizales tiene 20 puntos y debe hacer valer su condición de local si quiere alcanzar el octavo puesto. Por parte del leopardo, tiene muy escasas posibilidades de clasificar y sumar al menos un punto le puede significar no tener dolores de cabeza con el tema del descenso, en el año 2020.

Rionegro vs. Equidad (4:00 p.m.): el reto para Rionegro es sumar de a tres como local, para seguirse alejando de la zona de descenso y aprovechar que sus persiguidores (Envigado y Jaguares) se enfrentan, para seguir tomando ventaja en la carrera para mantener la categoría.

Patriotas vs. Atlético Nacional (6:00 p.m.): los boyacenses no quieren perder la posibilidad de acercarse al octavo puesto, pero también deben pensar en sumar mayor cantidad de puntos posibles, para no tener problemas con el descenso en la recta final del campeonato. Por parte de los verdolagas, el reto será recuperarse de la derrota como local contra Junior, y tratar de vencer a su rival para por fin poder hacerse con el liderato del campeonato.

Medellín vs. Cúcuta (8:00 p.m.): el poderoso de la montaña debe ganar y no tiene otra opción, pues de no sumar en esta jornada será muy complicado lograr el pase a los ocho clasificados. Por parte de los motilones, el panorama indica que una victoria como visitantes puede acercarlos a la punta del campeonato y los acercaría a la clasificación.