Lucas Pusineri no se guardó nada y dio su opinión sobre el penal

Deportivo Cali perdió el clásico vallecaucano 1-0 contra América de Cali, en medio de la polémica por una acción de penal a favor de los escarlatas, que terminó definiendo el partido. Sobre esta situación y el desarrollo del partido habló el entrenador azucarero, Lucas Pusineri, en rueda de prensa.

El argentino destacó el gran juego que su equipo hizo en el primer tiempo, sin embargo, aceptó que Cali sufrió un bajón para la segunda parte, sin desmerecer el esfuerzo de los jugadores. También dijo que es importante pasar la página rápidamente y pensar el partido del miércoles.



"Hicimos un esfuerzo importante. En el primer tiempo tuvimos la posibilidad de ser más peligrosos que en el segundo, fuimos al frente. Lastimosamente no se pudo abrir el marcador y perdemos el partido de una manera muy puntual. Hay que respirar y apuntarle al miércoles" dijo el entrenador.

A pesar de la derrota Pusineri recalcó el esfuerzo de sus dirigidos. No obstrante, también aceptó que existieron errores en el segundo tiempo, que llevaron al equipo a bajar su nivel.



Hicieron un gran esfuerzo todos, pero no se pudo plasmar la idea en el segundo tiempo. El partido estaba controlado, pero después se sabe lo que pasó, se visualiza. Iremos a nuestro estadio, con mucha entereza, para ganar nuestro partido"aseguró el entrenador azucarero.

También tuvo tiempo para analizar a América, asegurando que en el segundo tiempo fueron más peligrosos que en la primera parte. Sin embargo, resaltó que el polémico penal fue determinante.



"En el segundo fueron un poco más peligrosos, pero los partidos no se ganan con peligrosidad. El penal y poco más. Teníamos el partido controlado y el detalle del penal fue lo que nos dejó fuera del partido".

No obstante, al ser cuestionado sobre el penal que fue pitado por juez del compromiso fue claro en afirmar que no debió ser sancionado, pues Duván Vergara se había 'tirado' y, por el contrario, el árbitro debió amonestarlo por simulación.



"Con el tema de los fallos estamos evidenciando algo muy complejo y nos están jugando en contra. Creo yo que el fervor de la gente pidiendo penal, fue el causal de que haya sido penal. Lo que si visualiza desde un buen ángulo es que fue una simulación. Yo le doy vuelta a todo, y esto no era penal y era tarjeta amarilla para el jugador (Vergara), finalizó el entrenador.

Finalmente, Deportivo Cali deberá concentrarse con miras a una nueva edición del clásico vallecaunaco contra América, pero esta vez en su propio estadio, donde tendrá que ganar si sueña con llegar a la gran final.