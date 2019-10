Otro objetivo cumplido: la alegría de Pusineri tras la clasificación

El técnico Lucas Pusineri mostró alegría por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Águila II-2019 con la victoria 2-1 sobre el Once Caldas en Palmaseca, pero al mismo tiempo nostalgia por haberlo hecho en una fecha de ingrata recordación para el Deportivo Cali, como fue la muerte accidental de jugadores como Herman ‘Carepa’ Gaviria y Giovanni Córdoba por un rayo que cayó en la Sede Campestre de Pance en 2002, durante un entrenamiento vespertino.



Pusineri señaló que “hoy no era una fecha agradable para el Deportivo Cali, se cumplen 17 años de algo bastante feo que sucedió, seguramente esos ángeles hicieron la fuerza a nuestros futbolistas para lograr el triunfo y la clasificación, después un choque de cabezas entre Danny y Correa, se vivieron momentos medio tensos, pero por lo que pregunté recién en el camerino me dijeron que están conscientes y eso me deja tranquilo”.

Tampoco quiso referirse a ningún jugador en particular, ni siquiera a Deiber Caicedo, considerado el jugador más desequilibrante para abrir la defensa del cuadro albo. “No me gustaría hacer referencia solo a un futbolista, sino al grupo, porque es el que saca los partidos adelante, cada uno de nuestros futbolistas, que piensan colectivamente, hacen que el Cali sea grande y hoy lo está poniendo en un lugar importante, tanto en Copa Colombia como en Liga Águila. No puedo anotar a alguien individualmente”, resaltó el argentino.



Del cumplimiento del primer objetivo y la posibilidad de que se corra la fecha de la final de Copa Colombia ante el Medellín, sostuvo que “la verdad que es lindo poder disfrutar de un objetivo cumplido después de estas 19 fechas, el equipo siempre ha estado dentro de los ocho, muchas veces no se analiza eso, hoy en día es algo muy importante y eso es lo gratificante del grupo. Del atraso en la fecha del primer juego de la final no sé, porque estamos preparados para el martes 29 de octubre y este viernes estaremos nuevamente entrenando para ese compromiso en casa”.

En cuanto a los movimientos que hizo en la titular señaló que “el ingreso de Velasco fue por Arroyo, que hoy debió llegar de sus entrenamientos con la Selección, sería injusto nombrar a alguien especial, es el grupo el que está llevando esto adelante, todos los integrantes que componen el Deportivo Cali cuando les toca estar aportar es lo que alza la vara para que el equipo esté mejor”.



También explicó las razones de la presencia de Carlos Mario Rodríguez en el segundo tiempo: “Buscábamos un poco con la gambeta y velocidad de Carlos Mario hilvanar más jugadas, porque el partido fue un poco sucio y no teníamos claridad, se llegó agónicamente a hacer el segundo gol, en un partido muy rebuscado, rápido. Me parece que el Once era un rival que merecía estar en los ocho porque tiene jugadores desequilibrantes y estaba en la búsqueda de ganar el partido”.



Deiber Caicedo se vio en las dos bandas, por lo que se le preguntó si le había dado esa orden: “Él es un jugador muy importante, pero no quiero ahondar en uno solo, me pone muy contento y esperemos que siga de esa manera para que continué como el buen jugador que es”.

Finalmente, no quiso dejar pasar la oportunidad para referirse a su rotación: “Nosotros siempre sabemos dónde estamos parados, soy del concepto del que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va, entregamos un mensaje de tranquilidad, sabemos que no tenemos un Mesías, pero sí un corazón grande de lucha, de reponernos a la adversidad, el equipo siempre ha estado allí a pesar del gran trajinar que tiene en partidos y en vuelos; el esfuerzo hoy es recompensado con resultados, tal vez en otra oportunidad no, estoy orgulloso del equipo que estoy dirigiendo, ellos hoy encuentran la cosecha del esfuerzo que han sembrado. En el fútbol nadie te ayuda a ganar, simplemente tus compañeros, y esperamos que a futuro eso siga saliendo a flote”.



Entre tanto , Luis Eduardo Montaño, asistente de Hubert Bodhert, comenzó sus declaraciones con el estado del defensor central Andrés Felipe Correa: “Tuvo una ruptura en la parte frontal, se encuentra consciente, gracias a Dios, y ya es cuestión de los médicos estar al frente”

Al mismo tiempo sostuvo que el del Once Caldas es un proceso a largo plazo: “Pese a la eliminación estamos tranquilos de lo que tenemos, un grupo de jugadores que en el futuro van a hacer un gran aporte al fútbol colombiano, tengo una gráfica muy importante de los partidos, un equipo juvenil nunca mantiene una estabilidad y un rendimiento óptimo, siempre mantiene altas y bajas, pero nosotros sabemos lo que tenemos y hacia dónde vamos”.



De la decisión de dejar a Carbonero en el banco, señaló que “Johan ingresó, encontró los espacios, causó riesgos a la defensa rival e infortunadamente no concretó, pero lo que habíamos pensado nos resultó”.



Montaño aseguró que la clasificación se despilfarró en el Palogrande: “Como local se perdieron puntos: En el partido contra Medellín en el último minuto se nos fueron dos puntos, contra Huila, contra Jaguares, Alianza Petrolera, pero ese es el fútbol, no logramos los resultados deseados”.

Para concluir sentenció que sienten que existe el respaldo de los directivos: “Este cuero técnico tiene un contrato hasta diciembre del 2020, hasta ahora hemos recibido el respaldo del Dr. Pineda y otros directivos, porque saben hacia dónde vamos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces