Empieza la sufrida recta final y así van los sentenciados al descenso

Terminó la fecha 14 de la Liga II-2019 y solamente quedan seis juegos para definir los descendidos que jugarán la segunda división en el próximo año.



Unión Magdalena y Huila, por su parte, llegan como los principales candidatos para irse a la 'B', pero hay más equipos implicados que se jugarán la vida en estos últimos encuentros.

Primero, de último en la tabla de descenso, está Huila. El equipo opita tiene los mismos puntos que el 19; 128. Quedan seis juegos, 18 unidades por disputar, y el club de Neiva necesita ganar para salir de está o se irá a la 'B'. Le quedan: Envigado (rival directo) en casa, Santa Fe en Bogotá, Bucaramanga en Neiva, Once Caldas en Manizales, Medellín en casa y termina con Jaguares (rival directo) en Montería.



Con las mismas unidades, 128, está Unión Magdalena en la parte más baja y zona directa de descenso. El club samario ascendió este año y es uno de los principales candidatos para irse de nuevo. Le quedan: Rionegro (duelo directo) en casa, América en Cali, Envigado (rival directo) en casa, Santa Fe en Bogotá, Bucaramanga en casa y Once Caldas en Manizales.



Los que hasta el momento se salvan pero siguen en la pelea son: Jaguares con 130, Envigado con 130 y Rionegro con 132. Luego siguen los que se empiezan a salvar pero no pueden dar ventajas: Patriotas, Cúcuta, Alianza y Pasto con 139.



Lo que le queda a Jaguares: Once Caldas en casa, Envigado en visita, Medellín en casa, Bucaramanga en visita, Equidad en visita y termina con Huila en casa.



Lo que le queda a Envigado: Huila en visita, Jaguares en casa, Unión Magdalena en visita, Equidad en casa, Nacional en visita y Cali en casa.



Lo que le queda a Rionegro: Unión en su visita, La Equidad en casa, Nacional en visita, Cali en casa, Pasto en visita y cierra con Millonarios en casa.