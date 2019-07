Queiroz, James y Falcao claves en la decisión de Luis Díaz

Luis Díaz es uno de los colombianos que daría el gran salto al fútbol europeo, luego de la Copa América, el jugador de 22 años habló sobre su futuro en el Porto o en el Zenit. Carlos Queiroz, James Rodríguez y Falcao García habrían hablado con el futbolista sobre el club portugués.

El diario portugués "O Jogo" tuvo en su portada a Luis Díaz y reveló información importante sobre el próximo paso que dará el joven futbolista. El guajiro viene de disputar la Copa América con la Selección Colombia y dejó abierta su puerta de salida del Junior de Barranquilla.



En declaraciones a su llegada a Colombia, Luis Díaz entregó una mala noticia para los fanáticos del Junior. El jugador de 22 años abrió la puerta a su salida y aseguró que difícilmente se quede en el equipo colombiano el próximo semestre: "Hasta el momento no tengo nada concreto, hay dos ofertas, ojalá se tome la mejor decisión. Lo más probable es que no esté con Junior para el siguiente semestre".



Luego, Luis Díaz reveló que tuvo una charla con Carlos Queiroz, entrenador que tiene un amplio conocimiento del fútbol portugués. Además, Falcao García y James Rodríguez, jugadores que pasaron por el Porto también habrían hablado con el guajiro sobre este gran club.



"Estuve hablando con el profesor (Carlos Queiroz), con él y con jugadores que pasaron por ese equipo, me dijeron que el Porto es un gran club, una excelente institución", añadió en sus declaraciones a la prensa colombiana.



El mencionado diario confirma que el jugador debe tomar una decisión entre el Porto y el Zenit, clubes que han ofrecido grandes sumas de dinero al junior para quedarse con sus servicios de cara a la próxima temporada.