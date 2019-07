La dolorosa imagen que trajo doble tristeza a los hinchas de Santa Fe

Días de mucha angustia, tristeza, preocupación, dudas y rabia, se viven en Santa Fe. El equipo es el peor de la Liga según el acumulado de la tabla de reclasificación. Luego de tres jornadas disputadas, no ha podido ganar ni anotar gol; pero lo peor, no ilusiona con un cambio real en su estilo de juego y los malos resultados amenazan con una mala campaña y un 2020 muy oscuro, pues entraría en la lucha por no descender.

Para colmo, este domingo, en la fecha 3 de la Liga II-2019, perdió 1-0 con Alianza Petrolera, en su debut, y en el de su técnico Patricio Camps, este semestre en el estadio El Campín. El equipo cometió errores defensivos, se salvó de perder por mayor diferencia, además no generó fútbol de ataque y no contó con claras posibilidades de gol…la idea de juego no se ve todavía y la desesperación ya se toma las tribunas albirrojas.

Con la amargura de la derrota, de los malos resultados en las primeras jornadas del campeonato, sin contar la derrota 3-0 con Nacional en Copa Colombia, a los hinchas cardenales les dolió doble una imagen de uno de sus referentes, que, a la distancia, tuvo la misma fidelidad y pasión para seguir el partido contra Alianza.



Luis Manuel Seijas, quien se perderá el resto del semestre por una grave lesión de rodilla, publicó una dolorosa imagen en la que se le ve en una camilla, haciendo sesión de terapia eléctrica para mejorar su lastimada rodilla, y viendo la derrota de sus compañeros.



Sin duda, un golpe directo al corazón de los aficionados del expreso bogotano, que no pierden la fe de que, sin Seijas, el equipo pueda revertir la situación y empezar a cosechar buenos resultados.