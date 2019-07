‘Nosotros jugamos todos los frentes con la misma seriedad’: Luis Paz

Después del pinchazo que tuvo en la tercera fecha de la Liga Águila II-2019, cuando le empató 1-1 sobre el final a Patriotas, América de Cali se alista para el juego de ida de la segunda ronda de Copa en Manizales, este miércoles (7:30 p.m.), ante Once Caldas.



El técnico Alexandre Guimaraes ha trabajado el grupo completo con miras a este cotejo y es probable que presente un conjunto competitivo en la capital caldense para buscar un buen resultado.

Luis Alejandro Paz, habitual titular como volante de primera línea en el elenco rojo, señaló que “se ha trabajado muy bien, gracias a Dios el equipo goza de buena salud, tenemos varias opciones de transformación en un 4-2 o en 4-4, tenemos ese plus de que el profesor nos ha ido metiendo diferentes ideas y que en el mismo partido, dependiendo de las circunstancias, lo podemos realizar, y eso va a traer muy buenos resultados”.



Sobre qué factores le preocupan del Once Caldas, sostuvo: “Nosotros siempre vamos a pensar en nuestro trabajo, a enriquecernos en lo táctico, a seguirnos fortaleciendo como equipo y el rival, que es Once Caldas, sabemos que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores en todo el terreno, sale muy rápido por las bandas, le gusta el buen manejo de balón, ocupa muy bien los espacios a la hora de contraatacar, son fuertes en el juego aéreo defensivo y ofensivo, es un equipo muy completo y bien trabajado, que es la característica del profesor Bodhert”.



En cuanto a si la Copa en esta oportunidad es una prioridad para América, dijo que: “sí, nosotros todos los frentes los jugamos con la misma seriedad, con la misma fortaleza, con miras a ganar lo que se juega, sabemos que la Copa da cupo a Libertadores y eso es importante para todos los clubes”.



Acerca de la nómina que podría utilizarse en Manizales, Paz dijo que “eso es decisión técnica, ahora estamos trabajando todos a la par, se sabrá el día del partido, pero estamos todos listos para competir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces