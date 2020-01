¿Necesitan un extremo? Los equipos que podrían aprovechar a Balanta

Maicol Balanta fue uno de los jugadores que levantaron el nivel en Santa Fe luego de la llegada de Harold Rivera, llegando a ser una de las figuras del cuadro cardenal. Sin embargo, salió del equipo capitalino por problemas disciplinarios y ahora se encuentra como jugador libre.

Balanta llegó a levantar su nivel al punto de lograr anotar siete goles y cinco asistencias en la Liga II-2019, jugando en 22 partidos siendo titular en 20. Son lo números que demuestran un gran rendimiento, al margen de los problemas disciplinarios.



Es por eso que caería muy bien en equipos que no ha logrado contratar jugadores en su posición. Por ejemplo, Deportivo Cali sería uno de los equipos a los que le caería muy bien un jugador así, pues aún no han logrado contratar jugadores para el frente de ataque.

Otro equipo al que le serviría un jugador como Maicol Balanta es Independiente Medellín, pues el cuadro poderoso ha logrado traer jugadores muy interesantes, pero el exjugador de Santa Fe le daría un plus a sus variantes en ofensiva para enfrentar la Copa Libertadores y la Liga I-2020.



Finalmente, Millonarios no vería con malos ojos la llegada del extremo luego de la salida de Juan David Pérez con rumbo a América de Cali. El cuadro embajador no ha anunciado algún jugador en esa posición, y Balanta llegaría como jugador libre.