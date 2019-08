¿Salida fija?: estrella de Tolima no entrenó y saldría del equipo

Deportes Tolima, envuelto en la polémica de Rafael Carrascal, ahora enfrentaría una sensible baja para el campeonato, pues dos de sus estrellas estarían próximos a salir.



El club pijao enfrenta este domingo a Santa Fe en Ibagué, por lo que ya empezó a preparar un el encuentro, pero uno de sus máximas figuras no entrenó para ser cuidado y no sufrir ninguna molestia mientras se termina su salida a otro equipo.

El primero, que no estuvo en la práctica de este viernes, es Marco Pérez. El goleador tiene opción de ir al fútbol de Medio Oriente, así como su posible destino podría estar en la MLS. El goleador, que lleva 34 anotaciones en los últimos 12 meses, no habría entrenado para que no sufriera algún tipo de lesión que interviniera en las negociaciones.



Finalmente, está el tema de Álvaro Montero, el arquero de Selección Colombia que también tiene posibilidades de salir y sigue a la espera de resolver su tema del doping.