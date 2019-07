Pasto se sigue desmantelando: su máxima figura se despidió del club

View this post on Instagram

Quiero agradecer al deportivo pasto, a todo el cuerpo técnico , directivos , a mis compañeros y a la hinchada por el apoyo y la confianza que depositaron en mi. No fue un camino fácil pero luchamos y logramos conseguir grandes cosas y llegar muy lejos. Me voy agradecido con esta linda ciudad y con el equipo por la familia que logramos consolidar en tan poco tiempo . Crecí como persona y como jugador Muchas gracias y éxitos para lo que se viene! Seré un hincha mas y los apoyare siempre! Hasta pronto...