Piedrahita abre su corazón: la sincera disculpa a Rafael Carrascal

Marlon Piedrahita fue el punto negro de la final de la Liga II-2019 en la que América de Cali venció 2-0 a Junior de Barranquilla y se coronó campeón. El lateral del tiburón agredió a Rafael Carrascal, volante escarlata, y se fue expulsado.

El hecho dejó muy mal parado a Marlon, pues la agresión fue fuerte, la reacción fea y la final se vio empañada por el acto violento del jugador del Junior.



Sin embargo, el lateral demostró arrepentimiento y se excusó con Carrascal: “Quiero presentar mi sincera disculpa a Rafael Carrascal, a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del América de Cali por mi desafortunada actuación después de la expulsión. Son palabras de arrepentimiento, no hay una justificación lógica para mi desafortunado acto”, manifestó Marlon en ‘El Alargue’.



“Son actos bochornosos, que después uno los ve y dan mucha vergüenza. A lo largo de mi carrera no he tenido este tipo de actos. Son momentos en los que uno tiene la cabeza caliente, que en la cancha a uno lo lleva a reaccionar así”, añadió Piedrahita.



El lateral aseguró estar “apenado” y dijo que “solo queda poner la cara y tener un arrepentimiento genuino, no es que tenga miedo de una sanción, debo asumir lo que venga con responsabilidad”.