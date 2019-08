Matías Pisano respondió por supuestos actos racistas contra Santa Fe

América hizo ver lo peor del Santa Fe de Harold Rivera y, por su parte, mostró una importante mejoría en el triunfo por 1-2 en Bogotá. El conjunto escarlata sumó de a tres y ahora está en la parte alta de la tabla. Sin embargo, hubo un hecho que generó incertidumbre cuando salieron los equipos.



Tras el partido, en el pasillo al camerino, hubo un encontrón y cruce de palabras entre los dos equipos. Se le acusaba a Matías Pisano de términos racistas contra Gonzalo 'Chalo' Martínez, asistente técnico de Santa Fe. El argentino respondió a esto.

"Me vinieron a buscar por algo que no hice, no tuve problemas con nadie porque ni los conozco. Si hice algo que molestó ofrezco disculpas, pues salí directamente al camerino cuando me buscaron pelea", dijo el argentino luego del juego.



Sin más polémica, el futbolista argentino también elogió el juego de su equipo y ya piensa en la siguiente jornada. "Fuimos más que ellos y por eso merecimos el triunfo", finalizó.