Mayer Candelo y las posibilidades de regresar a su 'mar azul' como DT

El histórico exjugador de Millonarios, Mayer Candelo, habló de la posibilidad de regresar al equipo embajador para ocupar el puesto de entrenador que quedó libre luego de la renuncia de Jorge Luis Pinto al cargo.

En dialogo con 'El Alargue', fue cuestionado sobre los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador del equipo azul, y aunque no ocultó su deseo de ser el técnico azul, fue bastante claro en que por ahora se ocupa de las finales que está disputando con Cortuluá en la segunda división.



"Es un sueño que tengo para mi carrera, de llegar al 'mar azul' como al Deportivo Cali. Uno por ser hincha y el otro por haber compartido tantos años, el buen trato y todo lo que pudimos conseguir mutuamente, como jugadores e institución. Hoy no puedo hablar de más cuando estoy en finales", dijo el exjugador de Deportivo Cali.

Tampoco ocultó el orgullo que le genera estar entre los opcionados para dirigir un equipo de la talla de Millonarios, con un tiempo muy corto dirigiendo a nivel profesional. También aseguró que de no ser ahora, cuando llegue la oportunidad dará todo de si para aprovecharla y seguir agrandando la historia del equipo embajador.



"Es bonito para mí, en tan poco tiempo de estar dirigiendo, que quieran que esté en Millonarios, que esté en la lista junto a otros entrenadores más experimentados. Soy un bendecido y si algún día se da, seré el más dichoso y aprovecharé la oportunidad, porque conozco la institución, sé lo que es Millonarios y lo que deseamos el día que nos toque estar ahí, seguir aportando a su grandeza", añadió Mayer.

Por ahora, el ex-volante creativo aseguró estar tranquilo y enfocado en Cortuluá. No obstante, de su cabeza no sale el sueño de dirigir al equipo azul, sin importar si la oportunidad es ahora o en algunos años, es un objetivo para Candelo.



"Es mi deseo algún día; si es mañana bienvenido, si es en uno o cinco años también. Es un deseo que hemos tenido de estar en el mar azul, o no habernos ido nunca por todo lo que vivimos, pero hoy estoy aprovechando esta gran oportunidad en Cortuluá. Si no es por ella no estaría sonando para un gigante como Millonarios", finalizó el entrenador de Cortuluá.