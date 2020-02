Falencias de Medellín para sufrir una nueva derrota contra Nacional

Aunque la apuesta de Aldo Bobadilla era poner un equipo alternativo, pensando en el choque contra Atlético Tucumán en la Copa Libertadores. El paraguayo salió a ganar el clásico antioqueño, pero hubo aspectos que no le permitieron mantener esa senda victoriosa en el Atanasio. A manos de Nacional, Medellín no mostró ser un equipo confiable y dejó muchas dudas. A continuación, los cinco aspectos de la derrota ‘poderosa’.

Inexperiencia: Jugadores jóvenes con pocos partidos como profesional, otros que eran llamados a respaldarlos no cumplieron las expectativas y los errores en dos de los tres goles de Nacional, dieron al traste con la idea de Aldo Bobadilla y traicionaron la confianza del paraguayo que había apostado en un equipo alternativo para su primer clásico en el fútbol colombiano como entrenador.



Poca profundidad: Las pocas pelotas que generó Medellín en campo contrario, terminaban en los zagueros o en las manos del arquero rival. Le faltó pausa en el medio y a la hora de definir tomar mejores decisiones.

Movimientos ofensivos: Larry Angulo y Yesid Díaz no lograron entenderse en el medio y daban ventajas a hombres como Vladimir Hernández, Estéfano Arango y Jarlan Barrera, en el ataque tampoco Leonardo Castro y Federico Laurito estuvieron en su día. Siendo el argentino el que menos mal estuvo a la hora de atacar y sostener la pelota. Si bien crearon seis remates a puerta, no fueron de la mejor manera.



Rebotes: La línea defensiva de Medellín no lució bien, especialmente en el juego aéreo y los tiros de esquina, dos de los tres goles llegaron por esa vía y la pasividad reinó en el equipo de Aldo Bobadilla.



Faltas cercas al área: Otro ‘pecado’ del conjunto rojo de Antioquia, fueron las constantes faltas cerca al área. Nacional aprovechó en una irse al frente en el marcador y en las siguientes, el equipo local sufrió mucho. Si no es por Andrés Mosquera, el resultado hubiese sido catastrófico.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: juanchoserran8