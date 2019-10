‘Estoy dolido, pero con la conciencia tranquila’: Aldo Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín no logró la ansiada clasificación y al final empató 1-1 con el Deportes Tolima que se llevó el pase a la ciudad de Ibagué. El ‘poderoso’ no logró mantener su seguidilla de victorias y el arco en cero y solo le quedará la final en la Copa Colombia para salvar el año. Al final del partido, el técnico Aldo Bobadilla analizó la eliminación y proyectó lo que viene en los partidos del próximo sábado en Palmaseca y el martes en el Atanasio.

“Hicimos un gran esfuerzo en esta última parte del torneo para poder clasificar, creo que hicimos el gasto en el partido, creamos muchas opciones de gol y nos faltó fortuna, los balones en el palo que no salieran, sino entraran. Estamos todos dolidos, no hemos hablado de los errores contra Tolima, el esfuerzo que hizo el equipo en este partido debía rescatarlo. Nos queda una final durísima contra Cali y con críticas destructivas podemos hacernos daño, debemos enfocarnos a los dos partidos que nos quedan este año y nuestra salvación será ganar la Copa. Nos queda en la Liga el esfuerzo que hicimos y el gran puntaje que conseguimos, desafortunadamente nos quedamos afuera”, remarcó Bobadilla.

Sobre el trabajo del rival, Aldo precisó que “una cosa es tener paciencia y otra tener tranquilidad. Tolima es un equipo que trasciende muy bien, la idea no era perder rápido el balón y desgastar al rival. Generamos muchas opciones y nos faltó ser eficaces”.

Además, “creo que los 21 puntos que logramos no fueron con 11 jugadores, sino con toda la plantilla. Por suerte pude utilizar a todo el grupo, teníamos nuestras variantes, en su momento hicimos buenas variantes, cuento con un gran plantel y la mayoría cumplió”, precisó.

Finalmente, destacó el trabajo de sus dirigidos y los ánimos que quiere tener su equipo pensando en la Copa Colombia, donde buscarán ese título que rescate un año para olvidar. “Llevo varias conferencias de prensa y siempre destaqué el compromiso de los jugadores. Cuando no se logran los resultados, el entrenador tiene responsabilidad. Pese a que se lograron una buena cantidad de puntos, me quedo con la molestia de no haber clasificado. Estoy dolido, pero con la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Ahora nos quedan estos dos partidos finales, quiero ganarlos y esperar lo que viene el próximo año”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín