Incertidumbre por Cano: la respuesta del representante sobre su futuro

Independiente Medellín salvó el año con un título en la Copa Colombia y una clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, pero tendría en vilo la continuidad de Germán Cano, quien termina contrato este diciembre.



El representante del argentino habló en 'Antena 2' y no confirmó que se haya llegado a un acuerdo todavía, pero que se maneja la posibilidad de seguir en el cuadro poderoso.

"Germán tiene contrato hasta el 31 de diciembre: todavía no nos hemos puesto a hablar con el club. Yo creo que ellos tienen que armar un presupuesto porque clasificaron a Libertadores, eso lo dejamos para más adelante", comentó.



Por otro lado, habló de las supuestas ofertas por otros equipos, incluso la de Junior, que finalmente terminó siendo mentira.



"Ofertas concretas no tenemos, tenemos llamadas de agentes, pero el 98 por ciento no son serias, así que por ahora no hay nada… Vamos a esperar un poquito para ver si podemos negociar", finalizó.