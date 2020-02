Andrés Ricaurte presenta juego, liderazgo y goles al servicio del DIM

Heredero de la cinta de capitán de Germán Cano, Andrés Ricaurte tomó la bandera del Deportivo Independiente Medellín, en el que con goles, buenas actuaciones y liderazgo, conduce al poderoso que sigue batallando tanto en la Liga como en la Copa Libertadores.



Autor del gol con el que derrotaron a Atlético Tucumán de Argentina en la ida de la tercera fase en la Libertadores. Ricaurte cambia el ‘chip’ y ahora se enfoca en el clásico antioqueño del próximo sábado, donde aún tienen la espina clavada de las dos goleadas que le propinó Nacional el semestre anterior.

“Tenemos en mente el clásico, es el partido que sigue. Debemos estar preparados para competir, disfrutamos jugando al fútbol y a veces cuando juegas cada ocho días te cansas más mentalmente que cada tres. Somos privilegiados de tener esta profesión y de estar en un estadio jugando tan seguido”, expresó.



Con 685 minutos jugados en ocho partidos y cuatro amarillas en la Liga, Andrés espera imprimir esa calidad con la que llega a gol y es solidario con sus compañeros. El ‘10’ suma 13 goles con la camiseta del rojo antioqueño y tres en lo que va del año. “Este clásico lo queremos ganar, lo del semestre pasado es historia, vamos a vivir una nueva y esperamos escribirla con una victoria. Ojalá uno pudiera jugar bien todos los partidos y por goleada, pero los rivales también te supera, no se encuentra el juego, pero lo que viene esperamos que sea mejor”, comentó.

“Fue una muy buena jugada colectiva y una excelente decisión de Yulián (Gómez) que me encuentra solo y me pasa la pelota para quedar de frente al arco. (Juan Fernando) Caicedo arrancó hacia adelante, todos entraron en velocidad y yo quedé más atrás, ahí es cuando me queda el balón para rematar a gol”, resaltó Ricaurte sobre ese gol que marcó el pasado martes frente al conjunto argentino, que, dicho sea de paso, Medellín cortó una sequía de 16 años y 11 meses sin superar a un rival ‘gaucho’ en el Atanasio.



En cuanto al trámite del juego contra los ‘tucumanos’, Ricaurte señaló que “los partidos de Copa Libertadores son muy complicados, sacamos una ventaja en la ida y tenemos que ir con la personalidad y la ilusión de superar al rival en el campo y con el resultado. Nosotros sabíamos que ellos iban a jugar al choque y al pelotazo, pero fuimos inteligentes y los logramos controlar”.



Sobre la ventaja mínima con la que irán a Tucumán, el capitán ‘poderoso’ expresó que “nos sentimos bien, vamos ganando 1-0 la serie, quedan 90 minutos, si vamos pensando en sostener el marcador, la vamos a pasar mal. Debemos competir de la mejor manera y traernos la clasificación”.

Algo que le ha sorprendido a Ricaurte, es el nivel que tiene Yulián Gómez, para el jugador antioqueño, su compañero es el que mejor se encuentra con el equipo. “Para mí es el jugador con el mejor rendimiento en los ocho partidos que llevamos, aporta mucho en defensa y en ataque. Tiene un gran nivel”, indicó.



Volviendo a la seguidilla de partidos que tienen entre Liga y Copa, “lo ideal sería proponer siempre, el rival a veces tiene sus argumentos y te supera por momentos del partido. Hay que tratar de mantener la posición de la pelota, ser muy efectivos en la parte de arriba y tratar de aumentar el marcador que nos permita obtener la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín