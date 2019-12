Las pretensiones económicas de dos jugadores que se podrían ir del DIM

Medellín jugará la Copa Libertadores 2020, pero en la plantilla que hará parte de este torneo perderá a los jugadores más importantes que llevaron al equipo poderoso a este torneo con el título de la Copa Colombia.

Hasta el momento, el poderoso no contará con Germán Cano, ni con David González, los dos capitanes del equipo de las últimas campañas. Pero además de esas dos salidas, en los próximos días se confirmaría la no continuidad de otros dos jugadores.

El primero de ellos es Didier Moreno, volante que regresó en este semestre del Deportivo La Coruña y, aunque hubo muchos rumores de otra salida, terminó jugando y aportando en el título de la Copa Colombia.

Moreno le presentó al club, con dos meses de anterioridad, la carta que oficializa su intención de no renovación del contrato que finaliza en enero 2020. Medellín presentó una oferta que incluye la renovación de su vínculo contractual por un año más, así como un incremento del 50% de los derechos económicos que posee actualmente el jugador y un 10% en su salario. La contraoferta del jugador incluye un incremento del 54% en el salario y una prima de renovación de los derechos económicos que supera al 110% la inversión inicial realizada en el momento de su compra, motivo por el cuál la institución no puede ejercer la opción de renovación y su futuro estaría en el fútbol ecuatoriano.

El segundo jugador en cuestión es Leonardo Castro. Hasta el momento no ha presentado la carta de no renovación del contrato que finaliza en los últimos días de enero de 2020. Sin embargo, para renovar su vínculo, Castro pretende un pago adicional de una prima de sus derechos económicos y un incremento de salario superior al 185% con respecto al 2019. Medellín planteó una contraoferta que incluye un incremento del 42% en su salario y la entrega del 50% de los derechos económicos al jugador, todo en alineación con la situación actual del jugador y la situación financiera del equipo. A la fecha no se ha recibido una respuesta y si el jugador no acepta esta contraoferta, será jugador libre a partir de febrero.

Estos son dos futbolistas protagonistas del fútbol colombiano que podrían tener sus días contados en Medellín, sin embargo, con el pasar del tiempo se definirá si continuarán en el equipo o su futuro está lejos del rojo antioqueño, aunque sea en febrero, cuando los clubes ya estén en plena competencia.