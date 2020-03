Vencer o morir: duelo de necesitados en Medellín vs. Millonarios

Deportivo Independiente Medellín enfrenta a Millonarios, este sábado 7 de marzo, desde las 6:10 p.m. por la octava fecha en la Liga I-2020. Tras un flojo desempeño en el torneo local y en la Copa Libertadores, el poderoso recibe en el Atanasio a un embajador que tampoco vive un buen presente.

En duelo de necesitados: Independiente Medellín recibe a Millonarios en el Atanasio



La derrota frente a Libertad de Paraguay, puso en el ojo del huracán a Aldo Bobadilla y sus dirigidos, quienes necesitan salir de este bache deportivo. Pese a atender las dos competencias y con un viaje de por medio a Argentina para medirse contra Boca Juniors, el técnico paraguayo prepararía un equipo mixto que pueda competirle al conjunto capitalino.



Federico Laurito y Daniel Castro se encuentran lesionados y Larry Angulo pagará su primera fecha de las cuatro que tiene de suspensión, tras ser expulsado en el clásico antioqueño contra Atlético Nacional.



Por su parte, jugadores como Juan David Mosquera, Luis Mena, Yesid Díaz, Mauricio Cortés y el regreso de Adrián Arregui tras pagar dos fechas de suspensión, son varias novedades que consideró el estratega para atender este compromiso.



Con la convicción de mejorar en la definición, Juan Fernando Caicedo espera que la racha goleadora aparezca en este momento clave. “Tenemos que seguir trabajando, se hacen las cosas bien y a veces no salen, pero hay que seguir trabajando, apostando por mejorar, no hay que desfallecer por una crítica. Debo insistir en el frente de ataque, llegarán los goles y esperemos que sea pronto”.



En cuanto al rival, Caicedo resaltó que “es un partido muy difícil. Millonarios es un equipo grande, que va a buscar los partidos. Es importante estar muy concentrados, con mucha movilidad, estamos en nuestra casa y tenemos que estar de la mejor manera”.



En el historial, Medellín y Millonarios se han enfrentado por Liga en 217 oportunidades. 64 victorias para los antioqueños contra 88 de los capitalinos y 65 empates. En goles marcados, 277 los anotó el poderoso frente a 351 de los ‘embajadores’. Alfredo Castillo con 15 goles para Millonarios, es el máximo anotador en estos encuentros.



El último juego entre ambos equipos en el Atanasio, fue el pasado 21 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga II-2019. Fue triunfo para Millonarios 1-2, con goles de Juan David Pérez y Hansel Zapara para los capitalinos y Germán Cano descontó para el local. La última victoria del DIM frente a su gente contra Millonarios, fue el 14 de febrero de 2018, por la primera fecha en la Liga I-2018. En aquella oportunidad, un gol de Leonardo Castro derivó el duelo a favor de los rojos.



Millonarios, una necesidad y sed de triunfo para dejar atrás el mal momento



Los azules vienen de un gran partido contra Santa Fe, mejoraron notablemente en el tema ofensivo y crearon opciones importantes de gol en el clásico, que finalmente quedó 0-0 y dejó a Millonarios igual: sin goles y con un solo punto.



Los embajadores están urgidos de una victoria, buscan volver a los tres puntos luego de tener un solo triunfo en lo que lleva de la Liga, tras vencer por 2-1 a Chicó en casa. Ahora, busca tres puntos que le ilusionen para escalar posiciones, pues están en la casilla 17 con solo seis unidades, aunque a la espera de completar el calendario contra Deportivo Cali.



"La intensidad de los partidos que nosotros podamos tener nos va a dar la pauta de lo que queremos, vs. Santa Fe el grupo mostró una idea de juego. Veo un grupo comprometido", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.



Por otro lado, confirmó que Juan Pablo Vargas y Wuilker Faríñez serán los extranjeros que estarán en el campo. Dejó la duda entre José Ortíz y Diego Godoy, por ser extranjeros. También, recordó que Macalister Silva sufrió molestias y que Jhon Duque no podrá estar por lesión.



Alineaciones probables:



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Juan David Mosquera, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Luis Mena; Adrián Arregui, Yesid Díaz, Andrés Ricaurte; Mauricio Cortés, Máicol Balanta, Juan Fernando Caicedo.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Elvis Perlaza, Bréiner Paz, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; César Carillo, Juan Carlos Pereira; Diego Godoy; Hansel Zapata, Cristian Arango y Ayron del Valle.



D.T.: Alberto Gamero



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: WIN +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8