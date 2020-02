El orgullo Osorio tras el clásico: así habló de lo bueno y lo malo

Atlético Nacional volvió a ganar en el clásico antioqueño y superó 1-3 a Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Luego del partido, el entrenador Juan Carlos Osorio hizo algunas reflexiones sobre lo que fue este encuentro.





“Independientemente del once que ellos hayan puesto en casa, el fútbol nos ha mostrado que cualquiera le hace daño a cualquiera. No me sorprende porque están en todo su derecho y hacen parte de un equipo de jerarquía y grande de un equipo grande de Medellín. Yo prefiero quedarme con lo bueno que hicimos nosotros, aunque ellos hayan tenido una que otra opción porque eso es normal. ¿Qué pasó en los últimos 20 minutos? Que el equipo sin arrogancia y sin irrespetar antes se sentía con la suficiencia para anotar un gol, pero fuimos superiores y ganamos bien. Merecimos ganar y vamos a continuar mejorando”, explicó el entrenador.

Diego Braghieri y Jefferson Duque fueron los autores de los goles y el entrenador de Nacional expresó su felicidad por cómo se dieron.



“Somos muy vulnerables en la pelota detenida en el fútbol colombiano, para nosotros hoy fue bendita. Seguiremos mejorando en esa línea y en el fútbol internacional pues defenderla mejor. Estamos felices por el tercer gol porque en el fútbol nuestro es poco usual que se den goles como ese. Todo el crédito para los muchachos porque en el último tercio es difícil de conseguir que lleguen siete jugadores”, dijo Osorio.

En esta oportunidad fueron 54 minutos efectivos de juego, algo que recalcó el entrenador del equipo antioqueño. “Hay que felicitar a los jugadores de Medellín, de Nacional. Creo que la hinchada disfruto de un buen juego”, expresó.



Juan Carlos Osorio también señaló que hay una buena relación con la institución roja y le deseó éxito en su participación de Copa Libertadores el próximo martes.



“Tenemos una muy buena relación con el presidente de Medellín, los jugadores y nos interesa mucho que les vaya bien por el fútbol antioqueño. Simplemente animarlos que les vamos a hacer mucha fuerza en el torneo internacional. Ojalá que clasifiquen por bien del fútbol antioqueño y colombiano”, comentó.

Finalmente, Osorio respaldó a dos jugadores de su plantilla. Sobre Aldair Quintana, quien cometió penal, expresó que ”hay que apoyar a los jugadores para que continúen con la idea de juego que es ‘arriesgada’, aunque estamos entendiendo las responsabilidades de cada uno”. Y de Baldomero Perlaza sostuvo que “a mí me parece que los jugadores valoran enormemente lo que hace Baldomero”.