Medellín sólido y contundente en su debut: venció 3-0 a Patriotas

Deportivo Independiente Medellín derrotó 3-0 a Patriotas FC por la primera fecha de la Liga II-2019. El ‘poderoso’ mostró otra cara, siendo un equipo sólido y efectivo frente a los errores del conjunto boyacense.



El primer tiempo comenzó con fase de estudio y sin dominio claro de los equipos. Tanto Medellín como Patriotas no eran profundos en su ataque y el juego se concentraba en el centro del campo.



Al minuto 8, el ‘rojo’ tuvo su primera llegada, mediante un centro de costado de Andrés Ricaurte que no logró cabecear pleno Andrés Cadavid y la pelota la controló el arquero Eder Chaux.



Sin embargo, la presión alta del local, terminó dando frutos al minuto 10, cuando Medellín logró aprovechar un saque de banda, para que Yesid Díaz le haga un pase entre líneas a Germán Cano y el argentino definió con pierna derecha, la pelota pegó en el horizontal y entró al arco para cantar su primer gol en el campeonato y el 111 del ‘14’ con la camiseta del ‘decano’.



Luego del gol, Medellín siguió atacando y al minuto 19 aprovechó un error en defensa de Israel Alba y Oscar Balanta, para que Mauricio Cortés defina con su pierna derecha, aumentando a 2-0 el marcador en favor de los dirigidos por Alexis Mendoza.



Con la ventaja en el resultado, el DIM dominaba el partido, mientras que la visita se resguardaba en su campo, sometido por la presión alta y el juego ofensivo del ‘rojo’ antioqueño. Un par de variantes dispuso el técnico Diego Corredor para reforzar la defensa.



En la etapa complementaria, se mantuvo el dominio local y Patriotas recuperó la posesión del balón, pero no encontraba espacios y rápidamente perdía los avances, quedando mal parado atrás.



Al minuto 8 y tras una jugada colectiva, en la que participó Mauricio Cortés con un cambio de frente de izquierda a derecha, tomó la pelota Andrés Ricaurte y éste se la pasó a Elvis Perlaza, quien centró desde el sector derecho, para que Juan Manuel Cuesta la parara con su pecho y de pierna derecha marcara el tercer gol para un Medellín que mostraba confianza y dominio total del juego. Cuesta marcó su primer gol como profesional.



Tras los goles, Medellín le entregó la pelota a Patriotas, quien no logró aprovechar, ni descifrar la zaga ‘poderosa’, la cual se mostraba replegada en defensa y en ataque era demoledor por las bandas. Los minutos finales fueron de manejo y ahorro de energías, en un partido que desde el primer tiempo, Medellín lo había liquidado.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará en Bogotá a La Equidad. Entre tanto, Patriotas visita en el estadio Metropolitano al Junior de Barranquilla.



Síntesis

​

Independiente Medellín 3-0 Patriotas FC

​

Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Jesús David Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Jaime Giraldo (7); Adrián Arregui (8), Andrés Ricaurte (7), Yesid Díaz (7); Juan Manuel Cuesta (7), Mauricio Cortés (7), Germán Cano (7).

Cambios: Edwin Mosquera (6) por Juan Manuel Cuesta (22 ST), Juan Carlos Díaz (6) por Yesid Díaz (27 ST), Diego Arias (6) por Adrián Arregui (33 ST).



D.T.: Alexis Mendoza.



Patriotas FC: Eder Chaux (3); Israel Alba (4), Oscar Balanta (4), Jerson Malagón (5), César Hinestroza (5); Almir Soto (5), Exequiel Benavidez (5), Jhon Arias (5); Freddy Salazar (5), Felipe Ávila (5), Brayan Fernández (4).

Cambios: Francisco Carabalí (5) por Felipe Ávila (31 PT), Maicol Medina (5) por Exequiel Benavidez (42 PT), Jesús Marimón (4) por César Hinestroza (15 ST).



D.T.: Diego Corredor.



Goles: Germán Cano (10 PT), Mauricio Cortés (19 PT), Juan Manuel Cuesta (8 ST) para Independiente Medellín.

Amonestados: Jesús Marimón (16 ST) en Patriotas FC.

Expulsados: no hubo.

Figura: Adrián Arregui (8).

Árbitro: Jhon Perdomo (5).

Partido: bueno.

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 17.457 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín