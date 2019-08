Medellín, a escalar posiciones y hundir en descenso a Rionegro

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves a Rionegro Águilas Doradas, desde las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Partido válido por la séptima fecha de la Liga II-2019. Tras caer frente al Deportivo Cali en la última jugada, el ‘poderoso’ necesita sumar de a tres para acomodarse en la tabla de posiciones. Por su parte, los del Oriente antioqueño buscarán la sorpresa y de paso, recortar distancia en su lucha por no descender.

El ‘poderoso’ con la obligación de imponerse en el Atanasio



Los dirigidos por Alexis Mendoza trabajan fuerte para regresar a la senda del triunfo. Aunque se mantienen entre los ocho mejores, derrotar a las Águilas Doradas significaría afianzarse entre los mejores de la Liga y quedar con un envión anímico importante de cara al clásico del próximo domingo.



En cuanto a variantes, estarían esperando a Jaime Giraldo como lateral por izquierda, a Diego Arias como volante central acompañado del argentino Adrián Arregui, quien viene arrastrando unas molestias en su pierna derecha. Jonathan Marulanda regresaría a ser lateral por derecha y el frente de ataque tendría a Didier Delgado por izquierda, a Déinner Quiñones por derecha y como centro delantero a Germán Cano.



Además, el volante opinó sobre el recambio que puede hacer el equipo, pensando en el duro calendario que tiene por delante con Liga y Copa Colombia. “Sin saber mucho de la preparación física, yo siento que tenemos la capacidad para jugar entre seis meses a un año miércoles, domingo, miércoles, he tenido la experiencia de jugar de esa manera. Si uno tiene la alimentación y el descanso necesario, se puede conseguir”.



Por su parte, el técnico Alexis Mendoza resaltó que “hemos tenido un inicio de torneo muy bravo, con muchos partidos que parecen finales, vamos sorteando cada partido. Rionegro es un rival complicado y difícil por el momento que están viviendo. Se están entregando por el resultado, cada partido lo viven como una final, debemos exigirnos al máximo, buscando tres puntos más para afianzarnos en la tabla de posiciones”.



Rionegro con la necesidad y la motivación de ganar en el Atanasio



Luego de imponerse al Junior como local e igualar con América en Cali, Rionegro Águilas Doradas buscarán el despegue en la Liga frente a Independiente Medellín. Cuatro bajas por lesión tendrán el equipo dirigido por Flabio Torres; Gilberto García, David Contreras, Andrés Rentería y Gustavo Torres. Por otro lado, el goleador Anthony Uribe viene afinando su puntería y espera ser el arma en el ataque de los ‘dorados’.



“Agradezco a Dios por este comienzo, ha sido un esfuerzo de todo el grupo, hemos tenido una mayor movilidad para ubicarme mejor en el área y ser más fuertes en el ataque. Contra América se nos escapó la victoria, pero contra Junior pudimos imponernos. Este partido que viene será difícil contra Medellín que ha mostrado ser uno de los mejores equipos de la Liga, que debemos respetarlos, pero también debemos ser irreverentes y buscar la victoria”, indicó Uribe.



Sobre el planteamiento del partido, el delantero venezolano remarcó que “no podemos respetarnos en exceso, contra equipos grandes hemos jugado de igual a igual, el campeonato colombiano es muy parejo, donde gana el que esté más concentrado”.



Sobre cómo se dará este partido, el técnico Flabio Torres declaró que “estamos convencidos que hay un buen equipo, el torneo nos ha dejado experiencias que nos ha permitido asimilar, mejorar como equipo, frente al Medellín será un termómetro para saber lo que tenemos. Medellín es un equipo que propone, sale adelante, cuenta con un goleador como Germán Cano, sostienen bien la pelota, son desequilibrantes, para eso debemos proponer, hacer grandes cosas en la cancha y es un momento para hacer un gran partido”.



Además, “la presión alta es algo que podemos manejar, aunque no es lo más importante, debemos cerrar los espacios, manejar las situaciones de juego y marcar diferencia en los momentos claves”.



Datos estadísticos



En el historial, Medellín y Rionegro se han enfrentado en 21 oportunidades por Liga, donde el ‘poderoso’ ganó 9, empató 6 y perdió 6. Marcó 21 goles y recibió 18. Además, tiene a Germán Cano como el goleador de estos encuentros con 7 goles.



La última vez que Medellín perdió en el Atanasio con Rionegro fue el 23 de septiembre de 2017, por la fecha 13 de la Liga II-2017. En aquella ocasión los ‘dorados’ se impusieron 1-2 con doblete de Agustín Vuletich, mientras que Jonathan Lopera descontó para los rojos de Antioquia.



Medellín cuenta con tres victorias consecutivas frente a Rionegro (dos como visitante y una como local), además no ha recibido goles del equipo del Oriente antioqueño.



Probables alineaciones



Independiente Medellín: David González; Jonathan Marulanda, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Diego Arias, Adrián Arregui (Didier Moreno), Andrés Ricaurte; Didier Delgado, Déinner Quiñones, Germán Cano.



D.T.: Alexis Mendoza.



Rionegro Águilas Doradas: Luis Delgado; Jefferson Mena, Carlos Ramírez, Jonathan Lopera, Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, Mauricio Restrepo, Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo Otálvaro; Jáder Obrian, Anthony Uribe.



D.T.: Flabio Torres.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín