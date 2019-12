La mayor felicidad y su mejor nivel: Rangel le dio todo a América

La hinchada del América de Cali es reconocida como una de las más exigentes del país. No en vano por el equipo han pasado jugadores de renombre que no han tenido la aceptación de la parcial roja.



Esa objeción no la tuvo Michael Rangel, quien desde que llegó al equipo se ganó el cariño de todos, gracias a sus goles determinantes.



La final en Cali no podía quedarse sin uno de sus tantos, otra vez fundamental, como fue el de la apertura del marcador sobre un Junior que había inquietado a la defensa escarlata.



En medio de la alegría por haber conquistado la estrella 14, el delantero santandereano atendió a los medios con una sonrisa a flor de piel.

¿Qué significa haber contribuido para la obtención de la estrella 14?



Gracias a Dios se logra el objetivo, que era ser campeón primeramente, en nombre de Dios, ser el goleador de la Liga, llegar a una Copa Libertadores nuevamente después de muchos años. Contento por todo lo que vivimos, por ese marco tan hermoso, la gente festejando con nosotros. La verdad, no tiene precio.



¿Es distinto este título al ganado en la Liga I, ahora titular y con el cariño de la gente?



Es algo muy hermoso, acá jugué la mayoría de los partidos, tuve la confianza de los directivos, el profe, los compañeros, siempre me brindaron esa confianza y eso es lo mejor para un jugador, y hoy festejamos este título.

¿Cómo definiría este triunfo?



Solo felicidad, eso es lo único que siento en este momento, compartir con toda mi familia, que vivimos difíciles, pero a lo último vale todo.



¿Qué tal valioso fue el aporte del profesor Guimaraes?



Demasiado, tener un técnico mundialista influye demasiado no solo en las pautas que nos da en la cancha, sino la confianza y todo lo que nos habla, fue algo épico lo que se logró, contento por tener un maestro como él, mundialista, y campeones, que es lo importante.

¿Necesitaba un equipo que le diera confianza?



Este es el pico más alto de mi carrera, gracias a Dios hoy por hoy soy bicampeón de Colombia, gané Súper Liga con Junior este año, la Liga Águila en el primer semestre, ahora la Liga II y quedo goleador. Estoy tranquilo y contento, y vamos a ver qué pasa.



¿Debió hacer mucho sacrificio para lograr tan buenos resultados?



Siempre, con trabajo, esfuerzo, con dedicación, a veces sacrificando la familia por las concentraciones, por todo, pero vale la pena disfrutar esto con ellos, que se merecen todo.



¿Tenía la duda de que le iban a dar el gol que abrió el marcador sobre Junior?



Tenía la duda, pero gracias a Dios me lo dieron y soy el goleador de Colombia, también el campeón.

¿Seguirá en América el año próximo?



Estoy aquí con opción de compra, tranquilo, feliz, muerto de la dicha, por ahora quiero festejar con la familia y la otra semana ponernos a todo con los directivos para ver qué se decide.



¿Tiene alguien especial para dedicarle estas alegrías?



A mi esposa, a mis papás, a mis hijos, a mi suegro, Carlos Alvarado, que en estos momentos está en la clínica y sé que se va a mejorar en nombre de nuestro señor Jesucristo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces