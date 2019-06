América de Cali vuelve a la carga por el reemplazo de Aristeguieta

América de Cali disputará un cuadrangular internacional en Estados Unidos, ante la ausencia de delanteros, el equipo le hizo una desesperada contrapropuesta al Junior para contar los servicios de Michael Rangel.



El interés por Rangel no es nuevo, en el América de Cali necesitan un delantero que sea el reemplazo natural de Fernando Aristeguieta. Aunque el tema presupuestal ha sido el principal inconveniente para que se vista de rojo, los directivos del cuadro escarlata volvieron a buscar al atacante.

Varias versiones en Cali aseguran que hay un acuerdo total entre América de Cali y Junior de Barranquilla, sin embargo, estaría pendiente negociar el tema contractual con Michael Rangel.



Tras la salida de Fernando Aristeguieta al fútbol mexicano, América de Cali se quedó sin su delantero goleador, por este motivo, Michael Rangel es el atacante que más se acerca a lo que quiere el cuadro escarlata.



Si no se da la llegada del delantero de Junior de Barranquilla, América está a la espera de la respuesta de Mauro Formica, atacante argentino de Newell's Old Boys.



Por otro lado, América de Cali viajará este viernes a La Florida con cerca de 23 jugadores para enfrentar a Pachuca Nacional de Uruguay y Millonarios, pero aún no confirma la totalidad de los refuerzos que necesita tras la salida de diez futbolistas.