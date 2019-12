Las versiones sobre la llegada de Borja a Junior ¿Está cerca o lejos?

Miguel Ángel Borja es la guinda en el pastel que le falta a Junior para cerrar un temporada de fichajes con mucho éxito en este diciembre de 2019.

Desde hace varios días, Antonio Char, alcalde de Barranquilla, expresó que el equipo está en negociaciones con Palmeiras para llevar al jugador, quien también quiere portar la camiseta rojiblanca pronto.

Aunque todas las partes están de acuerdo con el cambio del jugador, en Globoesporte publicaron una dificultad que estaría creciendo en la negociación entre Junior y Palmeiras.

Cabe recordar que antes del anuncio de Junior, Olimpia de Paraguay había hecho una oferta formal por el delantero colombiano, pues el equipo de Barranquilla no parecía tener ganas de contratarlo. Según informó ese medio brasileño, los paraguayos y los brasileños acordaron el traslado de Borja pagando el sueldo completo y una opción de compra, con un valor establecido, si él cumplía con unos objetivos. Esta operación sería por un año.

Cuando Junior entró en la puja por Borja, Palmeiras ya no planteó el mismo negocio, sino que le pidió más dinero al equipo barranquillero, argumentando que son negociaciones diferentes. Según informa Globoesporte, Junior no está dispuesto a aceptar esta nueva negociación, que no dio a conocer.

Frente a esta situación, la llegada de Miguel Borja estaría difícil de concretarse antes del fin de año, aunque, como siempre en el fútbol, todo se podrá solucionar con dinero.

Sin embargo, en diálogo con Win Sports, el delantero colombiano se refirió a la gran posibilidad de que su llegada a Junior se concrete este mismo viernes o quizás el sábado.

“Todo entre Junior, mi persona y el mi agente está ok. Estamos esperando la respuesta de Palmeiras, detallitos que hacen falta y seguramente en el transcurso del día será todo oficial", expresó.

Miguel Borja ha dado a conocer que su intención es jugar en Junior, pues su familia quiere volver a Colombia y su anhelo es jugar en el equipo de Barranquilla. “Han llegado un par más de ofertas después de todo esto y yo me he mantenido en mi decisión para cumplirle al alcalde Char", dijo el colombiano.

Lo cierto es que Junior sigue con la firme intención de repatriar a Miguel Ángel Borja y así empezar el 2020 con una gran plantilla, a la que ya han llegado Cristian Higuita, Didier Moreno, Carmelo Valencia y Sherman Cárdenas.