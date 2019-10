No tienen defensa: el dolor de cabeza de Millonarios en la Liga II

Millonarios perdió este miércoles 3-1 en su visita al Cúcuta Deportivo, relegando sus esperanzas de terminar la fecha 14 como líder de la Liga II-2019. El equipo embajador empezó ganando en el estadio General Santander, pero muy poco le duró la ventaja y tuvo errores imperdonables que le costaron la derrota más holgada del año.

Es la primera vez en 2019 que el cuadro bogotano recibe 3 goles. Desde la última fecha de 2018-II, contra Santa Fe, no tenía tres goles en contra en un partido. Ese dato refleja el preocupante descenso en el nivel de la defensa de Jorge Luis Pinto.



Este semestre a Millonarios le ha costado sostener una línea sólida en la parte posterior. Las lesiones y expulsiones no han dejado consolidar la zaga. Ahora, que volvió la dupla conformada por Luis Payares y Alex Rambal, tampoco se ve seguridad.



Contra Cúcuta hubo serias desconcentraciones. Por eso Cúcuta empató el juego apenas un minuto después del tanto de José Ortiz. Dormidos y desatentos, sufrieron el 1-1 sin alcanzar a celebrar el gol propio.



Lo peor es que este semestre Millonarios apenas ha podido sacar su arco en cero, contra Once Caldas en la fecha 2. Y el héroe de otras veces, Wuilker Faríñez, no pasa por su mejor momento, viéndose responsable en algunas anotaciones de los rivales.



“Tengo que decir con honradez que la defensa de Millonarios hoy no tuvo ningún comportamiento”, aseguró Jorge Luis Pinto al final del partido en la frontera. Así, se vienen fuertes jornadas de trabajo para mejorar en la zaga y en el arco embajador.