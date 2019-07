Polémica por el posible reemplazo de De los Santos en Millonarios

Millonarios empieza a generar dudas sobre la salida de jugadores que se ha dado y los refuerzos que ha gestionado para afrontar la Liga II y la Copa Colombia. Después de consolidar un buen equipo, de cabalgar el campeonato del primer semestre, sumar 50 puntos y quedarse a nada de llegar a la final, parece que no se están armando para potenciar el plantel, sino que están dando ciertos tumbos en el proceso de fichajes.

Una de las salidas que más duelen para la afición es la del uruguayo Matías de los Santos, quien este lunes podría ser oficializado como jugador del Vélez Sarsfield argentino, dejando una baja importante en la defensa albiazul, golpeada por un problema que tiene Luis Payares y solo custodiada por el refuerzo Luis Moreno y los jóvenes centrales Bréiner Paz y Alex Rambal.

Aunque este lunes sería anunciado el reemplazo de Matías de los Santos, un nombre ya ronda en las redes sociales. Deivy Balanta sería el defensa central que llegue a Millonarios, según varias versiones.

Aunque ha disputado 146 partidos como profesional, hizo parte de selecciones Colombia y hasta estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el presente de este bogotano, de 25 años, no es bueno. Desde 2015 está en Junior, pero este año el técnico Julio Comesaña le demostró que no era de su preferencia y apenas jugó cinco partidos el último semestre, siendo su último juego el 17 de marzo. Hace casi 4 meses que no juega.



Y claro, en las redes el posible reemplazo de De los santos ya causa polémica y es tema de críticas hacia la dirigencia de Millonarios.