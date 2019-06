Refuerzo en la zaga: Millonarios en negociaciones con joven defensa

Millonarios empieza a buscar refuerzos para el segundo semestre, el cuadro embajador quiere renovar línea por línea su plantilla. Por este motivo se han conocido varios acercamientos con algunos jugadores, en esta ocasión, el joven defensa José Luis Moreno confirmó que los directivos de Millonarios están en conversaciones con su representante.

José Moreno es un defensa vallecaucano de 22 años que ha hecho la mayor parte de su corta carrera en el Once Caldas, además el zaguero tuvo un corto paso por el Valencia de España en la temporada 2015/16.



El defensa confirmó en diálogos con el diario "AS" que Millonarios está interesado en contar con sus servicios para el próximo semestre: "Las negociaciones con Millonarios están bastante avanzadas, esperamos que hoy se concrete algo claro. Mi representante está adelantando algo, él es quien maneja el tema".



Moreno viene de jugar únicamente dos partidos en la Liga I-2019, en la que no tuvo continuidad en el Once Caldas. Esto se debe a que el defensa tuvo una lesión en los ligamentos de su rodilla y no pudo volver de la mejor forma.



Además, el defensa aseguró que Millonarios es un equipo grande y que si se da la posibilidad sería un gran paso en su carrera: "Para mí es muy importante que Millonarios se fije en mí. Llegar a un equipo grande como Millonarios es un sueño. Trabajaré día a día para aportar mucho".



Por otro lado, hay un factor clave en las negociaciones y es que los derechos deportivos son de su propiedad y esto facilitaría la llegada al conjunto embajador para el próximo semestre.



Con la posibilidad de contratar a José Moreno, Millonarios también ha sido protagonista de varios rumores que ponen a Jefferson Martínez, Hansel Zapata y Yustin Arboleda en el cuadro embajador.