Gamero crítica a Equidad: ‘El primer gol fue en jugada desleal’

Alberto Gamero reconoció varios errores de Millonarios en el empate 2-2 contra Equidad en El Campín, en partido de la tercera jornada de la Liga I-2020. Sin embargo, no se guardó nada a la hora de criticar a Equidad por la acción del primer gol, en la que no hubo juego limpio.





“Yo sé que hablo y me expulsan, por eso mejor no hablo. El primer gol fue una jugada desleal pero bueno, ya está, no hablo porque después el miércoles aparezco con 10 fechas (de suspensión)”, aseguró Gamero.



“Estamos cometiendo errores en defensa, pocos pero nos están cobrando los rivales en esas. Tenemos que estar más concentrados porque estamos anotando pero no sacamos ventaja”, reconoció el entrenador albiazul.



Gamero aceptó que le “preocupa el tema de los puntos, claramente hemos sumado poco. En cuanto al juego estoy tranquilo, hemos evolucionado como equipo, hemos encontrado variantes y seguimos trabajando para que no sea cómo inicia sino cómo acabemos”.



“El fútbol es de cabeza fría y trabajo, sé que el hincha está dolido tanto como yo porque hoy queríamos ganar y para eso vinimos”.



“Este equipo quiere ganar, tiene hambre, sí yo sé que comete errores, pero a mí me tiene tranquilo y contento la vocación y actitud del equipo de salir a buscar y a ganar”, puntualizó el DT embajador.