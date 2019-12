'No está fácil': Gamero fue claro sobre los refuerzos para Millonarios

El 2019 entró en su recta final y por eso el técnico de Millonarios intensifica sus esfuerzos para armar un equipo competitivo. Alberto Gamero sigue en el proceso de completar una nómina importante, aunque reconoció que la situación "no está fácil" ya que "los equipos no sueltan jugadores, no quieren armar a los otros". Sin embargo, el entrenador samario dio una voz de tranquilidad a la afición albiazul. "Vamos poco a poco, creo que vamos bien", dijo el entrenador quien anunció que comenzarán a entrenar el 3 de enero y que estarán concentrados antes de jugar el Torneo ESPN.



Gamero comenzó por fortalecer la defensa, el dolor de cabeza del equipo en el 2019 y por eso ya se oficializó el fichaje de Luciano Ospina y confirmó que está muy adelantado la llegada del central costarricense Juan Pablo Vargas y del lateral derecho Elvis Perlaza.



"Hemos hablado mucho con la junta directiva... Vamos muy adelantados con Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza, pero también estamos esperando porque hay jugadores que terminan su contrato, a algunos se les vence la opción de compra. Eso es lo primero que estamos mirando, para ver si pueden continuar en el equipo", dijo el técnico este viernes en Planeta Fútbol y se refirió específicamente a los casos de Felipe Jaramillo y Juan David Pérez.



"Se está hablando de ese tema para alargar un poquito el plazo. Es posible que se queden. Quedándose ellos, estamos mirando la posibilidad de traer otros dos jugadores más. Estamos tratando de conservar el agua que tenemos, no podemos botar un vaso sin tener otro", explicó Gamero.



El técnico reconoció que la situación es complicada debido, en parte, a la eliminación que sufrió el equipo en la Liga II: "Creo que muchas veces los equipos cuando no entran en cuadrangulares tienen dificultad para las contrataciones, para arreglar a los que están. Veo una buena intención de los directivos de querer retenerlos, de traer dos o tres más, aparte de los que mencionamos".



Sin embargo, Gamero confesó que la situación "No está fácil, los equipos no sueltan jugadores, no quieren armar a los otros. Yo mismo he estado llamando, pero es difícil".

Quiere otro defensor central

Gamero anunció que están buscando otro defensor central, además de Ospina y Vargas y que si esa situación se da uno de los que están (Alex Rambal, Deyvi Balanta y José Luis Moreno) tendría que salir.



"Ya tenemos dos, nos queda Balanta, Moreno y Rambal y uno del equipo menor que es Paz" dijo Gamero, quien explicó la situación. "Rambal tiene opción de compra, Moreno y Balanta tienen contrato todavía. Lo que se busca es, y ya lo hablé, que sí se hace la opción de compra de Rambal miraremos qué pasa con Balanta y Moreno. Estamos convencidos que los tres no se pueden quedar. Ya tenemos dos y la posibilidad de traer otro", indicó.

Eliser Quiñones se queda

"Extremos zurdos hay pocos, son escasos. Vi cosas interesantes por el lado izquierdo, no con el perfil cambiado. Tengo 'pintado' un centro que hizo para gol y un gol que hizo. Eso le dije, que necesito velocidad para centrar y patear. Él tiene potencia, larga distancia. Tiene cosas interesantes. Hay que mejorar cositas, hay que trabajar".