¿Hasta cuando aguantarán? El temor que agobia a Gamero en Millonarios

Alberto Gamero habló en exclusiva con ‘Planeta Fútbol', de ‘Antena 2', sobre el presente que vive Millonarios en el fútbol colombiano. El entrenador dejó claro que puede potenciar esta nómina para darle vuelta a la situación.

Con Millonarios, el samario ha perdido dos partidos en la Liga y ha empatado en los otros dos, mientras que en Copa Suramericana ganó en el juego de ida y la próxima semana deberá jugar el de vuelta contra Always Ready. Si no consigue resultados, las críticas podrían empezar a caer sobre él y se repetiría lo que vivió en Junior hace un par de años.



“El único temor es ese, que no tengan paciencia de lo que se está haciendo. Yo hablé con los directivos sobre un proyecto, en el que se deben dar resultados, pero tratar de darle oportunidad a jugadores de la cantera y trabajar", dijo el entrenador.



“Tenemos un equipo para trabajar y pelear", agregó y dejó claro: “Conozco el material, hay que trabajar la mente porque por momentos la mente se vuelve débil. Estoy convencido que se puede disputar", expresó.



El entrenador aseguró que por lo que ha vivido con el equipo en los entrenamientos sabe que sus jugadores pueden sobreponerse: “Estoy convencido de que se puede pelear, han mostrado en momentos de partido que pueden hacerlo".

Gamero cerró lanzando con una frase que engloba lo que espera de su equipo: “Necesitamos que el grupo entienda que este es Millonarios, y en Millonarios no se pueden cometer tantos errores", concluyó.