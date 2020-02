Mejora el juego, crece la desesperación: Millonarios no consigue ganar

Millonarios sufrió un nuevo traspié en la Liga I-2020 este domingo, al empatar con Equidad a dos goles en el Estadio El Campín. Aunque el equipo presentó algunas mejoras en el juego, no logró quedarse con lo tres puntos.

El equipo de Gamero ha mostrado cosas muy positivas en la generación del juego en ataque, pero en defensa parece estar cada vez más sólido. No obstante, el tema mental parece la continuación del 2019, pues son los errores individuales los que terminan condenando al equipo.



A pesar de la buena reacción del equipo al momento de ir por el empate, en los dos goles que recibió queda evidenciado a algunos jugadores les cuesta manejar los momentos del partido.

Wuilker Fariñez

El portero tuvo una muy buena actuación en el primer tiempo, sin embargo, en la falta que cometió para el penal del segundo gol de Equidad se le vio completamente fuera de tiempo. No obstante, el nivel del venezolano ha venido en ascenso pero tendrá que mejorar su concentración, porque su posición no tiene mucho margen de error.

Mejoría en la defensa azul

Al margen del error de Juan Pablo Vargas en el primer gol de los aseguradores, esperando que el equipo contrario respetara el juego limpio en lugar de rechazar el balón rápidamente, la defensa mostró un crecimiento importante.



Los puntos más altos pasan por los juveniles Breiner Paz y Ómar Bertel siguen en ascenso y, lejos de los errores de partidos anteriores, se muestran seguros y aportando al equipo con mucha seguridad, apoyados en la experiencia de Elvis Perlaza y Vargas.

Mucha entrega en la mitad

El medio campo sigue creciendo a la par con el nivel de Jhon Duque, quien no solo ha mejorado en su nivel futbolístico sino en su voz de mando en el terreno de juego, estando atento en todas las jugadas y reclamando cuando es necesario. Además, en este partido no se vio aparatoso en algunas jugadas en las que habitualmente usa fuerza de más.



No obstante, el punto bajo pasa por David Mackalister Silva que no logra ser el conductor del equipo, a pesar del sacrificio que muestra. El jugador no ha encontrado su mejor versión en el inicio del 2020, siendo impreciso en pases que habitualmente no falla y tomando decisiones equivocadas en el terreno de juego.

Los delanteros siguen conociéndose

El tridente de ataque sigue demostrando que puede hacerle mucho daño a las defensas rivales, y se buscan mucho entre ellos para generar sociedades. Además, José Guillermo Ortiz logró anotar su primer gol del campeonato.



No obstante, Ayron Del Valle y el costarricense parecen no entenderse muy bien aún y parecen quitarse espacios en ciertas jugadas, lo que ocasiona que los centros de Hansel Zapata y los laterales no sean del todo aprovechados.