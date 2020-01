Millonarios, sin 'Paz' defensiva: los errores en su debut de Liga

Millonarios debutó con un partido muy amargo en casa y perdió contra Pasto por 1-2 en su inicio de Liga I-2020. Alberto Gamero afrontó su primer partido oficial al mando de los azules y tiene varios cosas para corregir.



El cuadro embajador tuvo errores y deberá mejorar su imagen para buscar los primeros puntos de este torneo. Hay preocupación, pero también tiempo para mejorar.

Errores de Millonarios:

La defensa. Esta zona es el principal error de Millonarios y la gran preocupación en los azules para lo que viene. Empecemos por los centrales, pues estuvo Bréiner Paz en vez de Luciano Ospina por lesión. Paz tuvo una muy mala noche y fue gran responsable en los goles de Pasto, pero no hay que 'crucificarlo' por este juego, pues igual es quien estará reemplazando a Ospina durante este mes. También, el club sigue buscando otro central. La banda izquierda en defensa, en la que estaba Felipe Banguero, también fue vulnerable e incluso se hizo el cambio al minuto 41, cambiando a Elvis Perlaza de perfil y enviándolo a la izquierda por el flojo juego de Banguero.



Definición. Aunque Diego Martínez, arquero de Pasto, tuvo una buena noche, Ayron del Valle, Hansel Zapata y José Ortíz llegaron con peligro de gol al pórtico de los volcánicos. Sin embargo, la definición no fue la esperada y el conjunto azul no pudo sumar para contrarrestar a Pasto.



Problemas en el medio campo. Cuando Mackalister Silva está desconectado del juego, Millonarios pierde ataque y creación de juego. Así pasó contra Pasto, pues los azules se vieron en problemas para derribar la defensa volcánica, principalmente por la falta de ideas ofensivas.



Los azules deberán mejorar y hay poco tiempo, pues jugarán este próximo jueves contra Cúcuta en el General Santander por la fecha 2 del fútbol colombiano.