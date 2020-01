¿Remontará? Así les fue a los equipos de Gamero perdiendo en el debut

Este domingo Millonarios cayó de manera sopresiva en debut de Liga, luciendo deslucido contra un ordenado Deportivo Pasto. Sin embargo, Alberto Gamero aseguró sentirse tranquilo pues conoce bien lo que es capaz de hacer su equipo.

El samario confía en el trabajo que viene realizando, sabiendo que su plantel tiene carencias, sobre todo defensivas. No obstante, tiene argumentos para afirmar que un mal debut no marca la ruta de un equipo en el torneo, pues tiene bastante experiencia en ‘remontar' este tipo de situaciones.



Gamero ha dirigido equipos como Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Atlético Junior en el FPC, en los que ha cosechado nueve derrotas en debuts de Liga. Luego de perder en el partido inicial los equipos de ‘Tito' no pasaron del todos contra todos en cuatro ocasiones y en otras cinco lograron acceder a las finales. En solo una ocasión logró ser campeón.

Debuts con derrota de Gamero

-Finalización 2009 (Chicó): perdió contra Huila en el debut y no logró clasificar, quedando en el puesto 11 con 24 puntos.



-Apertura 2012 (Chicó): fue derrotado 3-0 contra Huila en el primer partido del semestre y logró clasificar, pero se quedó en lo cuadrangulares.



-Finalización 2012 (Chicó): perdió 3-1 con Once Caldas y logró clasificar a la siguiente ronda, pero quedó eliminado en cuartos de final al perder contra Junior.



-Aperutra 2014 (Tolima): cayó derrotado 3-2 contra Uniatonoma, y lejos de clasificar quedó en el último lugar del torneo.

-Apertura 2016 (Tolima): perdió 3-0 contra Rionegro Águilas y no logró superar el todos contra todos.



-Apertura 2017 (Junior): perdió en el debut 1-0 contra Equidad y fue destituido a mitad de torneo.



-Apertura 2018 (Tolima): cayó como local 0-1 contra Atlético Nacional, sin embargo, logró coronarse campeón contra el mismo rival en el Atanasio Girardot por penales.



-Apertura 2019 (Tolima): perdió 0-1 contra Junior y logró clasificar, quedando eliminado de la final por diferencia de gol.



-Finalización 2019 (Tolima): fue derrotado nuevamente por Junior, y quedó eliminado en cuadrangulares.