No aguantan más: el mensaje en las tribunas a jugadores de Millonarios

Millonarios no atraviesa un buen momento y no ha podido ganar, hasta el momento, en la Liga. Está ubicado en las últimas posiciones y buscará su primera victoria contra Chicó, como local.



Los hinchas azules no aguantan y exigen resultados al equipo de Alberto Gamero, que no ha tenido un buen juego y preocupa. Así, los aficionados asistieron en masa a El Campín y dejaron un mensaje en una bandera.

“Jueguen como cobran”, la bandera que está en el sector oriental de El Campín para Millonarios vs Boyacá Chicó pic.twitter.com/er4kCs4hNo — Felipe Valderrama (@ValderramaFeli) February 15, 2020

Esta es la bandera que estaba en El Campín. Foto: Tomada de Twitter: @Valderramafeli

"Jueguen como cobran", dice la bandera que se vio en la tribuna de Oriental General hacia los jugadores, pues no han podido sumar de a tres y solamente mantienen dos unidades, sin contar el partido contra Chicó.



Los azules deben empezar a sumar y más en casa, pues completó cinco meses sin ganar por Liga y empieza a estar necesitado de puntos si quiere estar entre los cuatro primeros que clasifican.



Siga el partido en vivo aquí.