Sentida dedicatoria de Arango en su golazo: 'falleció hace tres días'

Millonarios ganó su primer partido en la Liga y se quedo con los tres puntos frente a Chicó tras ganarle por 2-1 en Bogotá. Cristian 'Chicho' Arango ingresó al segundo tiempo y marcó un golazo que entró al ángulo.



El futbolista de Millonarios no tiene muchos minutos, pero finalmente volvió a jugar y pudo retribuir la confianza que le dio Alberto Gamero en este juego. 'Chicho', además, contó que su tío falleció hace tres días (desde el día sábado) y que le dedicó su anotación.

"Mi tío falleció hace tres días. Fue un golpe muy duro para mí y mi familia. Mi dedicatoria era para él, se lo pedí a Dios para dedicárselo a él. Fue bastante duro. No quise ir a Medellín porque no me gustan los entierros, decidí quedarme, es un golpe bastante fuerte pero decidí no expresarlo a nadie para tener fuerza y poder convertir", dijo en 'Nexo ESPN'.



Por otro lado, también dijo que había anotado un gol parecido días antes en el entrenamiento, por lo que no fue 'casualidad'. "Siempre que tengo un espacio lo intento. Un día antes del partido hice un gol parecido en el entreno. Muy contento por tan bonito gol y la dedicatoria para mi tío", finalizó.