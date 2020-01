La 'desilusión' de Gamero con un fichaje: ¿jugará frente a Pasto?

Diego Godoy, paraguayo, fue el último refuerzo confirmado hasta ahora en Millonarios. El atacante está recién llegado y, como todo extranjero, le cuesta el tema de la altura en Bogotá.



El futbolista jugó cerca de 10 minutos en la victoria de Millonarios por 1-2 sobre Alianza Lima. Sin embargo, Alberto Gamero confirmó que esperaban una mejor forma física.

"A (Diego) Godoy le ha costado, pensábamos que iba a llegar mejor de físico. En los 10 minutos que jugó mostró buen pié y sacrificio; es ideal para lo que quiero (...) Me ha sorprendido la actitud de los jugadores. Vamos a defender esta institución, eso me tiene feliz y contento, me han mostrado lo que hemos trabajado. Falta mucho todavía, pero vamos en buen camino", dijo el entrenador.



Por otro lado, confirmó la lesión de Luciano Ospina y que su reemplazo será Bréiner Paz para el debut de Millonarios en la Liga, que será este domingo contra el Deportivo Pasto en El Campín.



"Con lo de Luciano Ospina es urgente un central más. Necesitamos también un medio centro, (César) Carrillo regresará los primeros días de febrero. Hoy se le va a realizar un examen más profundo (a Ospina) y los médicos determinarán cuál es el tiempo, pero hoy me han manifestado que más o menos son dos o tres semanas que estará por fuera", contó.